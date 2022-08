Qui est Courtney Clenney ? | Le soleil

COURTNEY Clenney a suscité un élan en ligne pour le contenu qu’elle présente sur ses profils de médias sociaux.

Outre sa popularité sur OnlyFans et Instagram, les problèmes juridiques qui suivent Courtney font également la une des journaux.

Avant ses déboires juridiques, Courtney Clenney a développé un réseau social important après Crédit : Instagram/Courtney Clenney

Qui est Courtney Clenney ?

Née le 21 avril 1996, Courtney Clenney est une influenceuse américaine des médias sociaux de Midland, au Texas.

Courtney a gagné en popularité grâce à des applications en ligne telles qu’Instagram et OnlyFans.

Sur l’ancienne plate-forme, elle compte un total de plus de 2 millions de followers.

Elle a également participé à un certain nombre de compétitions nationales en tant qu’athlète de bikini de compétition.

Courtney est apparue dans une poignée de publicités pour Pepsi, Cirrus Logic, Celebration Church et Discount Dollars.

En plus d’apparaître dans des publicités, elle a également fait du travail d’actrice dans une variété de projets télévisés et cinématographiques.

Courtney a joué des rôles mineurs dans American Psycho, The Lying Game, Unstalkable, Everybody Wants Some !! et Enfance.

Bien qu’elle ait été détenue en relation avec le meurtre de son petit ami le 3 avril 2022, le contenu d’OnlyFans était en quelque sorte toujours publié sur le compte de Clenney le lendemain du 4 avril.

Le mercredi 10 août, Clenney a été arrêté à Hawaï pour le meurtre présumé au deuxième degré de Christian Toby Obumseli avec une arme mortelle.

Concernant sa détention par la police, son avocat Frank Prieto a publié une déclaration au Miami Herald.

Prieto a déclaré: “Je suis complètement choqué, d’autant plus que nous avons coopéré à l’enquête et proposé de la livrer volontairement si elle était inculpée.

“Nous sommes impatients de blanchir son nom devant le tribunal.”

Le petit ami de Clenney, Christian Toby Obumseli, a été retrouvé poignardé à mort, le premier a été accusé de son meurtre Crédit : Instagram/ Christian Toby

Qu’est-il arrivé à Christian Toby Obumseli ?

Clenney est accusée d’avoir poignardé à mort son petit ami Christian Toby Obumseli dans leur appartement à Miami, en Floride.

La police a répondu à un appel au 9-1-1 de Clenney le 3 avril 2022, vers 17 heures.

Là, ils ont trouvé son petit ami poignardé une fois à l’épaule.

Les premiers intervenants ont transporté Obumseli, 27 ans, dans un hôpital voisin, où il a succombé à ses blessures.

Les agents ont déclaré que la violence avait été causée par une dispute domestique.

“Nous savons qu’il y a eu une altercation physique entre eux avant qu’il ne soit poignardé”, a déclaré un porte-parole du Miami PD.

Les disputes intenses étaient courantes dans la relation entre Clenney et Obumseli, ont déclaré des amis communs du couple à une filiale d’ABC.

“Nous l’avons vu le frapper”, a déclaré Ashley Vaughn. “Je ne l’ai jamais vu la frapper.”

Selon les amis proches, Obumseli a déménagé dans la région et vivait avec Clenney dans l’immeuble One Paraiso, situé dans le quartier Edgewater de Miami.