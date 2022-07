Qui est Cooke Maroney ? 5 choses sur le mari de Jennifer Lawrence – Hollywood Life

Voir la galerie





Cooke Maroney37 ans et actrice Jennifer Lawrence, 31 ans, a accueilli leur premier bébé ensemble en février 2022, et nous ne pourrions pas être plus ravis pour eux. Alors, qui est exactement Cooke Maroney ? Eh bien, contrairement à la page IMDb très médiatisée de sa femme, Cooke est beaucoup plus discret… pour la plupart du public. Ce n’est pas un réalisateur comme le plus ex de JLaw (Mère! directeur Darren Aronofsky), ou un acteur/musicien comme les autres ex (Le favori étoile Nicolas Hoult et Jeu froid leader Chris Martin). Pourtant, Cooke, que Jennifer a épousé en octobre 2019, a sa propre crédibilité impressionnante dans la rue. Et ils sont actuellement à la recherche d’une maison à Beverly Hills, ils ont donc des choses passionnantes à espérer.

1. Le mari de JLaw est un galeriste d’art respecté.

Cooke est le directeur de Gladstone 64, une galerie d’art située dans le chic Upper East Side de New York. Avant son poste actuel, il était une greffe de la galerie Gagosian de New York, un autre nom estimé dans la communauté artistique. « Il est définitivement respecté. Ce n’est pas un grand joueur, mais c’est un joueur », a déclaré un contact du monde de l’art La Coupe. “Je dirais qu’il comprend ce qu’est le bon art, contrairement à beaucoup de marchands d’art qui aiment simplement aller à des fêtes et faire des affaires.” Pourtant, il est un élément principal de ces “fêtes du monde de l’art” que les “types de scènes d’art et de mode” fréquentent, a noté le point de vente.

2. Cooke représente des clients renommés.

Bien qu’il garde une mystérieuse personnalité publique – son Instagram privé compte actuellement un peu moins de 2 000 abonnés – la clientèle de Cooke comprend de Lena Dunham père (Caroll Dunham), Anis Kapoor, Richard Prince et de Björk ex Matthieu Barney, La Coupe signalé.

3. Il a fréquenté l’Université de New York.

Il a étudié l’histoire de l’art et l’économie, et était dans la classe de 2007, selon sa page Facebook.

4. Cooke aurait commencé à sortir avec Jennifer Lawrence en mai 2018 après s’être rencontrée par l’intermédiaire de la meilleure amie de l’actrice.

Cooke et Jennifer auraient commencé à sortir ensemble après le meilleur ami de JLaw, Laura Simpsonles a présentés, selon un rapport de juin 2018 de Page 6. Dans une interview de 2021 avec Salon de la vanité, Jennifer a révélé sa partie préférée sur le mariage. “J’aime vraiment aller à l’épicerie avec lui”, a déclaré Jennifer. « Je ne sais pas pourquoi, mais cela me remplit de joie. Je pense que c’est peut-être parce que c’est presque une métaphore du mariage. ‘D’accord, nous avons cette liste. Ce sont les choses dont nous avons besoin. Travaillons ensemble et faisons-le. Et je reçois toujours l’un des magazines de cuisine, comme Repas sains de 15 minutes, et il me lance toujours un regard du genre ‘Tu ne vas pas utiliser ça’. Quand vas-tu faire ça ? Et je dis: ‘Oui, je le suis. Mardi!’ Et il a toujours raison, et je ne le fais jamais.

5. Cooke vient d’humbles débuts.

L’amateur d’art est originaire de la campagne de Middlebury, dans le Vermont, où ses parents James Maroney et Suki Frederick propriétaire de la ferme Oliver Hill. Ils étaient autrefois de grands producteurs laitiers, mais louent maintenant leurs terres aux agriculteurs biologiques voisins, selon un profil de 2015 de Le moyen.