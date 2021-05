Qui est Conor Blake et quelles chansons a-t-il écrites?

LE ROYAUME-UNI entre dans l’Eurovision avec le puissant morceau Embers, chanté par James Newman.

Rencontrez l’un des cerveaux derrière la chanson, le parolier et auteur-compositeur Conor Blake…

Qui est Conor Blake?

Conor Blake est un auteur-compositeur et parolier.

Il a co-écrit « Embers », l’entrée du Royaume-Uni à l’Eurovision 2021 qui sera chantée par James Newman.

Il a co-écrit le morceau aux côtés de Newman, Danny Shah, Tom Hollings et Samuel Brennan.

En parlant de la piste, James a dit nouvelles de la BBC: «Les braises parlent de ces étincelles qui ne s’éteignent pas. Quand nous écrivions ceci, j’avais l’impression que je voulais montrer à tout le monde que nous revenions ensemble.

«Il s’agit d’avoir cette connexion et quelque chose qui se rallume. Il s’agit de nous sortir de ce temps de détresse que nous avons vécu. Cela correspond à l’idée que l’Eurovision revient. »

Il a ajouté: «L’Eurovision est une célébration de la musique et Embers s’inscrit dans cette ambiance. J’espère que les gens l’apprécieront.

Quelles chansons Conor Blake a-t-il écrites?

Vous reconnaîtrez peut-être quelques morceaux de Conor.

Le morceau le plus connu de Conor est le Meduza 2019 avec le morceau Goodboys appelé Piece Of Your Heart.

La chanson était un méga-hit et vendu multi-platine en Autriche, Australie, Belgique, Brésil, Canada, République tchèque, Italie, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse et Royaume-Uni.

L’auteur-compositeur talentueux a également co-écrit le single Lose Control pour Meduza, Goodboys et Becky Hill. La piste a atteint le numéro 11 sur le UK Singles Chart.

Il a également écrit le single Paradise for Meduza avec Dermot Kennedy aux côtés de Dan Caplen, Dermot Kennedy, Gez O’Connell, Joshua Grimmett, Luca De Gregorio, Mattia Vitale, Simone Giani et Wayne Hector.

Conor Blake a-t-il remporté des prix?

Conor n’a remporté aucun prix, mais il a été nominé pour un Grammy.

C’était pour le single Piece Of My Heart de Meduza, le trio de production de Mattia Vitale, Simone Giani et Luca De Gregorio.

Meduza a déclaré au Sun: «’Lose Control’ a été écrit et produit à l’hiver 2018 avec le chanteur Josh Grimmett de Goodboys et le co-auteur Conor Blake, la majeure partie de la chanson a en fait été écrite lors de cette session.