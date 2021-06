ANNUELLEMENT, le mois de juin est connu sous le nom de mois de la fierté LGBTQIA+.

Il y avait un certain nombre d’avocats qui se sont battus avec passion pour les droits des homosexuels au milieu des années soixante.

Brenda Howard

Qui est connue comme la Mère de la Fierté ?

Brenda Howard a reçu le surnom de « Mère de la fierté » pour son travail de coordination de la première marche de la fierté LGBT en 1970 après la fin des émeutes de Stonewall.

Elle est une militante des droits des bisexuels, féministe sexiste et polyamoureuse.

Howard était une figure importante du mouvement moderne des droits LGBT.

Après Stonewall, elle a coordonné la marche du Jour de la Libération, puis l’année suivante, a organisé le premier anniversaire de la marche du Jour de la Libération de Christopher Street.

Brenda Howard était une militante des droits des homosexuels et féministe Crédit : Le projet Legacy

Elle a déclenché ce qui est maintenant connu comme le défilé annuel de la fierté.

« Vous aviez besoin d’aide pour organiser une sorte de manifestation ou quelque chose dans le domaine de la justice sociale ? » rappelle le partenaire d’Howard, Larry Nelson, àAdvocate.com.

« Tout ce que vous aviez à faire était de l’appeler et elle vous dira simplement quand et où. »

Née et élevée dans le Bronx, elle s’est passionnément impliquée dans les mouvements anti-guerre et féministe.

« Elle était une militante directe », a déclaré Nelson au point de vente. « Elle s’est battue pour tous ceux dont les droits ont été bafoués. »

Son plaidoyer tout au long de sa vie, qui a duré trois décennies, a pris fin lorsqu’elle est décédée en 2005 – pendant la semaine de la fierté de New York.

Brenda Howard était connue comme la « mère de la fierté » Crédit : Le projet Legacy

Quels sont les événements virtuels cette année ?

De nombreuses personnes dans le monde sont désormais entièrement vaccinées ou ont reçu au moins une injection de vaccins à deux doses, mais certains organisateurs préfèrent toujours organiser leurs événements virtuellement alors que le monde entre dans la deuxième année de la pandémie.

Parmi les événements virtuels qui auront lieu cette année, citons la Brooklyn Pride, dans laquelle les organisateurs ont déclaré qu’ils n’organiseraient pas de défilé cette année mais qu’ils organiseraient une semaine d’événements en direct et virtuels à partir du 7 juin, selon leur calendrier.

La Denver Pride Parade sera également virtuelle et diffusée en direct sur Facebook sur DenverPride.org. L’année dernière, l’événement virtuel a attiré plus de 400 000 téléspectateurs sur les réseaux sociaux et à travers les diffusions.

La Twin Cities Pride à Minneapolis accueille le Ashley Rukes LGBTQ Pride Parade qui deviendra virtuel cette année dans le cadre des précautions liées à Covid-19, selon IGLTA.

Découvrez-en plus sur les événements répertoriés dans leur calendrier du mois de la fierté pour cette année.

Pourquoi le président Biden a-t-il reçu un contrecoup républicain?

Biden a été critiqué pour avoir utilisé l’argent des contribuables pour offrir une chirurgie de confirmation de genre aux vétérans transgenres.

S’exprimant lors d’un événement du mois de la fierté à Orlando ce week-end, le secrétaire Denis McDonough a déclaré: « Nous apportons ces changements non seulement parce qu’ils sont la bonne chose à faire, mais parce qu’ils peuvent sauver des vies. »

Il a noté que sa décision découle de la « recommandation de nos cliniciens, il s’agit donc d’une décision en matière de soins de santé qui a des impacts très réels sur les soins de santé physique ainsi que des impacts importants sur la santé mentale ».

Selon McDonough, le changement – ​​qui fera probablement l’objet d’un processus d’élaboration de règles fédérales de plusieurs années – a été utile pour surmonter une « sombre histoire » de discrimination contre les membres des services LGBTQ, a rapporté l’Associated Press.

Président Joe Biden Crédit : Splash

McDonough, le secrétaire aux Affaires des anciens combattants de l’administration Biden, a expliqué que la nouvelle décision n’est que la première étape de l’extension des prestations de santé de VA pour couvrir la chirurgie de confirmation du sexe.

Il faut du temps pour « développer la capacité de répondre aux besoins chirurgicaux » des vétérans transgenres et permettre aux vétérinaires d’avoir le VA « à leurs côtés » pendant le processus complet de confirmation du genre, a déclaré McDonough.

Malgré la motion visant à aider les anciens combattants, tout le monde n’est pas d’accord avec la décision de l’administration Biden.

« Le président Biden et le secrétaire McDonough devraient être moins concentrés sur la victoire des guerres culturelles et plus concentrés sur l’aide aux anciens combattants qui souffrent des guerres réelles », a déclaré à Fox News le représentant Mike Bost, membre du comité des affaires des anciens combattants de la Chambre.

« Le Congrès attend depuis des mois qu’ils viennent à la table et nous aident à fournir des soins et des prestations aux anciens combattants exposés aux toxiques qui sont malades et mourants. Nous n’avons reçu aucune réponse. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, ils ont trouvé le temps de décider que les contribuables devraient payer pour les chirurgies de transition de genre dans les établissements médicaux de VA. »

De plus, le représentant du Montana GOP, Matt Rosendale, n’est pas d’accord que l’argent des contribuables devrait être utilisé pour les frais de chirurgie.