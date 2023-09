Qui est Colin Woodell ? Apprenez à connaître la star de « The Continental » – Hollywood Life

Crédit d’image : Katalin Vermes/Starz Entertainment

Colin Woodell incarne Winston Scott dans Le Continental.

Colin est devenu célèbre Les originaux.

Colin est fiancé.

Il y a un nouveau leader dans le John Wick monde. Colin Woodell étoiles dans Le Continental : du monde de John Wick. L’événement en trois parties a été créé le 22 septembre sur Peacock.

Avec son Continental Dans ce rôle, le joueur de 31 ans a fermement consolidé son statut d’homme de premier plan à Hollywood. Colin agit depuis plus d’une décennie, mais c’est son véritable moment d’évasion. De son statut relationnel avec sa famille, faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur Colin.

Colin incarne le jeune Winston Scott dans Le Continental.

Colin joue une version plus jeune de Winston Scott, le personnage Ian McShane joue dans Keanu Reeves John Wick films. La série limitée raconte l’histoire d’origine de Winston Scott et se déroule dans les années 1970 à New York. Le voyage de Winston le mène à travers « le monde souterrain mystérieux de l’hôtel Continental dans une tentative déchirante de s’emparer de l’hôtel où il finira par prendre son futur trône ». La série met également en vedette Mel Gibson, Michel Pradaet Ben Robson.

Colin est en couple.

Colin est fiancé à l’actrice Danielle Campbell. Colin et Danielle ont tous deux joué dans la série The CW Les originaux. Le couple a annoncé ses fiançailles en août 2023 après près d’une décennie ensemble.

Les débuts à l’écran de Colin ont eu lieu en 2013.

Le premier rôle de l’acteur à l’écran était dans un épisode de Esprits criminels. Il a notamment incarné Ethan Sinclair dans servantes sournoises et Aiden dans Les originaux. Il était un habitué de la série lors de la première saison de L’hôtesse de l’air.

La sœur de Colin est une actrice.

Le métier d’acteur appartient à la famille Woodell. Keelin Woodell est actrice aux côtés de son frère. Keelin est apparu dans des émissions comme Agents du SHIELD et Esprits criminels.

Colin est un acteur de formation.

Colin a grandi à San Francisco, il a donc commencé sa formation d’acteur à l’American Conservatory Theatre. Lorsqu’il a déménagé à Los Angeles, il a étudié à la School of Dramatic Arts de l’Université de Californie du Sud. Il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts en théâtre.