Qui est Colin Whelan et où est-il maintenant ?

COLIN WHELAN a été condamné à la prison à vie pour avoir brutalement assassiné sa femme, Mary Gough.

Colin a tué sa femme de 27 ans en 2001, mais où est le tueur maintenant ?

Colin Whelan et Mary Gough étaient mariés depuis six mois avant qu’il ne l’assassine

Qui est Colin Whelan ?

Avant d’aller en prison en 2005, Colin a travaillé comme analyste informatique à Dublin, en Irlande.

Lui et Mary se sont rencontrés en 1993 et ​​se sont fiancés en 2000.

Après être devenu suspect dans le meurtre de sa femme, Colin s’est enfui et s’est caché à Majorque, sous le nom de Cian Sweeney.

Il a réussi à obtenir un faux passeport et à commencer une nouvelle vie de barman en Espagne.

Cela a fonctionné jusqu’à ce qu’un touriste irlandais repère Colin et qu’il soit extradé vers l’Irlande.

L’homme de 34 ans a été condamné à la prison à vie après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa femme de 27 ans.

Quand Colin Whelan a-t-il assassiné Mary Gough ?

Le 1er mars 2001, Colin a appelé la police aux petites heures du matin et a dit que sa femme avait fait une mauvaise chute.

Colin, qui avait 29 ans à l’époque, a informé les policiers que sa femme était tombée dans les escaliers et était décédée.

Cependant, les enquêteurs ont découvert plusieurs drapeaux rouges lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux.

Mary était froide au toucher, ce qui était inhabituel compte tenu de l’heure à laquelle Colin avait dit qu’elle était morte, et une infirmière avait repéré des égratignures sur la poitrine de Colin.

L’inspecteur-détective, Patrick Marry, a travaillé sur l’affaire du meurtre de Mary, et il a fait remarquer que “les choses ne s’accordaient pas, elles ne s’étaient pas bien passées”.

Après que l’autopsie ait été faite sur le corps de Mary, il est devenu clair qu’elle avait été assassinée.

Finalement, le détective Marry a découvert que Colin avait étranglé sa femme à mort.

Au procès, Colin a plaidé coupable et a admis qu’il était un “lâche”.

Il a dit: “Je prends l’entière responsabilité de la mort de Mary.”

Le tueur s’est excusé auprès de la mère de Mary : “Je m’excuse d’avoir pris votre fille, votre amie et votre âme sœur si inutilement.”

Il est apparu plus tard que Colin complotait son meurtre depuis plus d’un an et demi.

Le tueur avait fait des recherches sur d’autres tueurs pour apprendre de leurs méthodes.

Il a également été révélé que Colin avait souscrit une police d’assurance-vie auprès d’Irish Life, ce qui signifiait qu’il recevrait 500 000 £ si sa femme décédait au cours de leurs 10 premières années de mariage.

Où est Colin Whelan maintenant ?

Colin purge sa peine à perpétuité dans le nord de Dublin, en Irlande.

Il est en prison depuis 17 ans et demi, depuis avril 2005.

Il a travaillé comme chef de prison pendant sa peine.