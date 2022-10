Qui est Colin Gunn ? | Le soleil

COLIN GUNN était l’un des hommes les plus dangereux de Nottingham, ayant été un chef du crime notoire.

Apprenez-en plus sur Colin Gunn et sa chute.

Colin Gunn a été condamné à la prison à vie en 2006 pour complot de meurtre Crédit : Police du Nottinghamshire

Qui est Colin Gunn ?

Colin Gunn est considéré comme l’un des chefs du crime les plus notoires de Nottingham.

Il a été condamné à la réclusion à perpétuité en 2006, avec un minimum de 35 ans, après avoir comploté pour assassiner John et Joan Stirland.

Il visait à venger la mort de son vieux neveu, Jamie Gunn, décédé à l’âge de 19 ans le 2 août 2004.

La cause de la mort de Jamie est connue sous le nom de pneumonie, cependant, on pense qu’il a consommé une quantité excessive d’alcool et de drogues depuis qu’il a été témoin de la fusillade et du meurtre de son meilleur ami, Marvyn Bradshaw, en août 2003.

Après la mort de son neveu, Gunn a commencé sa chute pour se venger.

Tout a été documenté dans l’épisode cinq de Murdertown intitulé Mablethorpe, qui raconte les événements qui ont conduit Gunn à passer sa vie en prison.

Quel crime Colin Gunn a-t-il commis ?

Le meilleur ami de Jamie Gunn a été abattu par le fils de Joan Stirland, Michael O’Brien, qui a été emprisonné à vie.

Cibles d’une attaque de vengeance, les Stirland sont passés sous la protection de la police après avoir fait crier les fenêtres avant de leur maison de Carlton lors d’une fusillade en voiture.

Ils ont déménagé dans le North Yorkshire, mais à leur retour à Nottingham, ils avaient quitté la protection policière.

Âgés de 53 et 55 ans, ils ont tenté de vivre en toute sécurité dans un bungalow à Trusthorpe, mais le cercle criminel de Gunn a réussi à les retrouver.

Le dimanche 8 août 2004, Mme Stirland a contacté la police pour avoir vu quelqu’un à l’extérieur de leur bungalow la veille au soir.

Il a atteint la police du Lincolnshire par fax cet après-midi-là, cependant, ils n’étaient pas au courant du niveau de menace auquel le couple était confronté et n’ont visité leur propriété que le soir.

À 21h30, Joan et John Stirland ont été retrouvés morts, après avoir été tués par les tueurs à gages de Gunn.

Colin Gunn a été accusé de complot en vue de leur meurtre en 2006.

Où est Colin Gunn maintenant ?

Colin Gunn risque toujours sa peine de prison.

Il a tenté de plaider une affaire de droits de l’homme après avoir affirmé que ses droits avaient été violés lorsqu’il avait été transféré dans une “prison dans une prison” au HMP Belmarsh.

C’était après que les gardes eurent peur qu’il prévoyait une évasion.