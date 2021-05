NOUVEAU Bachelorette Katie Thurston, qui sera encadrée par Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams, aura son choix de 34 hommes au cours de sa saison.

L’émission a été filmée à Mexico et aurait «pris fin rapidement» après que Katie ait renvoyé plusieurs candidats chez eux.

Qui est Cody Menk de The Bachelorette?

Cody Menk est un prochain concurrent de Bachelorette sur la saison de Katie Thurston.

Cody, originaire de Montclair, dans le New Jersey, est maintenant un gestionnaire de compte basé à San Diego.

Il est diplômé de l’Université High Point en 2015 avec un diplôme en communications stratégiques majeures et il a également joué à la crosse en club au collège.

Cody travaille actuellement pour Zip-Pak à San Diego, une division de la société du Fortune 200 Illinois Tool Works spécialisée dans les équipements industriels.

Il a précédemment travaillé chez Global Pack Source et Oliver James Associates.

Cody a également un frère nommé Christian, qui travaille chez IBM à New York.

Quel âge a Katie Thurston?

Katie Thurston est un directeur marketing bancaire de 30 ans de Renton, Washington.

Selon sa biographie ABC, Katie sait «exactement ce qu’elle veut chez un homme et a fini de perdre son temps avec des garçons qui ne seront pas à la hauteur de ses attentes.

Elle est décrite comme «le partenaire le plus aimant et le plus engagé que l’on puisse demander».

Le jour de son 30e anniversaire, elle a téléchargé une photo sur Instagram et a expliqué comment elle prenait plus de risques dans la vie en vieillissant.

«La vie passe vraiment vite. … J’ai suivi «les règles» de la vie. Obtenez la carrière. Économiser de l’argent. Commencez ce 401k. Achetez la maison. Et pour quoi? Une décennie entière à passer sans se sentir comblé? » elle a dit.

«Cette dernière année, j’ai finalement adoré qui je suis. J’ai perdu des gens en cours de route. Et c’est OK.

Comment regarder la Bachelorette?

Le baccalauréat sera présenté en première le 7 juin 2021 sur ABC à 20 h HE.

La série est également disponible pour diffuser sur Hulu le lendemain; les téléspectateurs peuvent également regarder l’émission sur YouTube TV et sur Discovery +.