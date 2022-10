Qui est Cody John ? Cinq choses sur le nouveau petit ami d’Emma Roberts – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Cody John est un acteur.

Il a partagé une photo remplie de PDA récemment refait surface de lui et d’Emma Roberts en août 2022.

Une source a confirmé qu’ils sortaient ensemble depuis deux mois, en octobre 2022.

Emma Roberts a un nouvel homme dans sa vie ! L’actrice de 31 ans est en couple Jean Cody pendant deux mois, selon une source qui a parlé à E ! Nouvelles. L’initié a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés par l’intermédiaire d’amis dans l’industrie du théâtre et qu’ils s’étaient entendus. Une photo récemment refaite des tourtereaux s’embrassant, que l’on peut voir ci-dessous, a été publiée sur Instagram de Cody en août 2022 et il l’a jointe à un message qui comprenait d’autres photos d’Emma traînant avec lui et ses amis. “Doux doux”, a-t-il légendé.

Cody est un acteur.

Comme Emma, ​​il est apparu dans des séries télévisées et des films, mais son CV montre qu’il n’a pas encore eu une longue et longue carrière. Il est apparu dans Hulu’s Wu-Tang : une saga américaine et les CW Dans le noirselon IMDBet a quelques projets en post-production.

Il n’aurait pas rencontré le fils d’Emma.

Emma a accueilli son fils Rhodes1, avec son ex Garrett Hedlund, avec qui elle a rompu en janvier 2022, et depuis qu’elle et Cody auraient « ralenti » leur relation, elle ne les a pas encore présentés l’un à l’autre. “Emma est prudente lorsqu’il s’agit d’amener son fils avec de nouvelles personnes, mais sait que le jour viendra bientôt”, a déclaré une source E ! Nouvelles.

Cody aime publier des légendes amusantes avec ses photos sur les réseaux sociaux.

La plupart du temps, Cody a partagé des légendes hilarantes et sarcastiques sur des photos Instagram aléatoires de lui-même. Bien qu’il n’y en ait pas beaucoup, ils ont laissé une forte impression. Une photo le montrait tenant ce qui semblait être un iPad jusqu’à son oreille alors qu’il était assis dehors. “Ce téléphone est nul idono”, a-t-il écrit dans la légende. Une autre photo le montrait debout au sommet d’une montagne enneigée en short. “A escaladé la plus haute montagne de l’Idaho en maillot de bain. Cauchemar absolu », a-t-il écrit en légende.

Sa personnalité est l’une des choses qu’Emma “aime” chez lui.

“Emma adore la personnalité de Cody”, a poursuivi l’initié E ! Nouvelles. “Il est vraiment drôle et ils passent du bon temps ensemble.” Bien qu’il n’ait pas publié beaucoup de messages publics, les quelques photos de Cody, qui ont été mentionnées ci-dessus, semblent montrer sa drôle de personnalité.

Cody n’est dans le métier d’acteur que depuis quatre ans.

Contrairement à sa nouvelle petite amie, Cody est relativement nouveau dans le métier d’acteur, selon IMDB. Ses premiers projets d’acteur remontent à 2018 et incluaient son rôle de Guy dans la série télévisée Vérifié et une performance en tant que lui-même sur WGN Morning News.