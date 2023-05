Qui est Claudia Conway ? 5 choses à savoir sur la fille de Kellyanne – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Photo Image Presse/Splash News / SplashNews

Claudia Conway est la fille de Kellyanne Conway, qui fut notamment l’ancienne Senior Counselor de Donald Trump de 2017 à 2020.

Non seulement Claudia avait fait la une des journaux pour son apparition passée sur Idole américainemais aussi pour avoir divulgué certaines de ses photos nues en 2021.

Plus récemment, Claudia est devenue Playboy Bunny, le 23 mai 2023.

Kellyanne Conwayla fille de 18 ans, Claudia Conwayest devenue une sensation des médias sociaux en 2020 après avoir attiré l’attention de son drôle, anti-Donald Trump vidéos sur TikTok. Plus tard, elle est redevenue populaire lorsqu’elle est apparue sur Idole américaine en février 2021. Un aperçu à l’époque montrait Claudia entrant dans la salle d’audition devant les juges Katy Perry, Luc Bryanet Lionel Richie, avec leurs mâchoires pratiquement sur le sol. Après s’être présentée, Katy a révélé dans l’aperçu que les fans devraient « se préparer », « il y a un rebondissement à venir ».

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Plus récemment, la jeune femme de 18 ans a fait la une des journaux en devenant mannequin pour Playboy Bunny le 23 mai 2023. Le compte Instagram officiel du point de vente a republié une photo sexy de sa beauté blonde de février 2023 pour annoncer la nouvelle. « Présentation de votre nouveau lapin: @claudiamconway Découvrez son contenu exclusif, uniquement sur @PlayboyCenterfold », lit-on dans la légende du message. Le message original de Claudia sur la même photo a été partagé trois mois auparavant avec la légende « j’ai <3 mon appareil photo numérique". Continuez à lire pour en savoir plus sur la star des médias sociaux pour adolescents!

Claudia est maintenant un lapin Playboy

Maintenant que Claudia a 18 ans, elle a décidé de devenir mannequin pour Playboy. Le 7 mai 2023, elle a partagé une photo révélatrice d’elle-même dans un bikini orange vif, qui a maintenant été présenté sur Playboy Instagram. « Bébé, réveille-toi Claudia a posté », avait-elle légendé le message à l’époque. Elle a pris à Twitter le 23 mai pour rompre son silence sur sa dernière décision de publier pour le point de vente réservé aux adultes.

le seul commentaire que je ferai : Quand j’avais 15-16 ans, j’étais exploité par les médias, harcelé et forcé de me présenter comme quelque chose que je n’étais pas. mon corps m’a été enlevé. maintenant, en tant que jeune adulte, je vise à récupérer ma féminité et ma féminité d’une manière qui est vraiment… – Claudia Conway (@claudiamconwayy) 23 mai 2023

« Le seul commentaire que je ferai : quand j’avais 15-16 ans, j’étais exploité par les médias, exploité et forcé de me présenter comme quelque chose que je n’étais pas. mon corps m’a été enlevé. maintenant, en tant que jeune adulte, je vise à récupérer ma féminité et ma féminité d’une manière qui m’appartient vraiment. Je me présente d’une manière qui est la MIENNE et celle de personne d’autre. J’ai le plein contrôle de mon corps et de ma voix. je crois qu’il est important d’écrire votre propre récit, comme je l’ai dit dans le passé, et de reprendre ce qui vous a été injustement pris », a-t-elle déclaré. écrit. « L’autonomie et la liberté sont deux choses que tout le monde devrait avoir. ne laissez personne tirer parti de vos vulnérabilités, récupérez-les. vous envoyer toute la lumière et l’amour ce mardi.

Plus d’actualités connexes :

Claudia est apparue dans la saison 19 de « American Idol »

Claudia fera ses débuts sur Idole américaine lors de la première série d’auditions pour la 19e saison de la longue série ! Dans un extrait de l’émission, que vous pouvez voir ci-dessous, les parents de Claudia font des apparitions en personne et sur le mur virtuel. À un moment donné, Katy s’adresse apparemment à Claudia en lui disant « nous voulons une idole américaine ». Mais à travers tout cela, Claudia semble prête à entreprendre ce nouveau voyage et, espérons-le, à obtenir un ticket en or !

« Je suis très nerveuse, mais très excitée », a-t-elle déclaré à la caméra dans l’aperçu. Depuis la sortie des images, Claudia a consulté son compte TikTok et a taquiné son audition pour l’émission. « Ils ont vu une vidéo que j’ai postée comme une blague de moi en train de chanter et ils m’ont dit : ‘Tu veux passer une audition ?’ et je suis comme… oh merde. Ouais. Qui ne le ferait pas ? Tout le monde pense que c’est un coup publicitaire ou que j’essaie d’être… peu importe… mais la musique est une passion », a-t-elle partagé le 8 février.

Vous avez bien entendu. @claudiamconwayy cherche un ticket en or 🤯🎤 Découvrez dimanche si elle a ce qu’il faut pour l’être #TheNextIdol sur #Idole américaine 🌟 https://t.co/DyjZWk2w1r – Idole américaine (@AmericanIdol) 9 février 2021

La relation de Claudia avec Kellyanne

«Je pense que je veux que tout le monde le sache. Ma mère est la personne la plus forte que je connaisse et elle est féministe à 100% », a déclaré Claudia dans son Initié entretien. Elle a dit qu’elle avait du mal avec les gens qui pensaient qu’elle devait être une partisane de Trump comme sa mère. Kellyanne lui a demandé de retirer ses TikToks viraux à propos de Trump, mais Claudia a refusé.

Lien connexe En rapport: Shelby Rose : 5 choses à savoir sur l’étudiante présentée dans le documentaire « Bama Rush »

Elle n’est pas la seule libérale de la famille à se cogner à sa mère. Le père de Claudia, George Conway, est un adversaire farouche de Trump qui le critique publiquement. Il a même lancé le projet conservateur anti-Trump PAC Lincoln. Il n’est donc pas surprenant que Kellyanne accepte que sa fille exprime des opinions politiques différentes.

Bien que sa mère ait été l’ancienne conseillère de l’ancien président et l’un de ses plus féroces défenseurs, Claudia n’est pas conservatrice. Elle n’avait que 12 ans lorsqu’elle a déménagé à Washington, DC, du New Jersey pour le travail de sa mère. « Je suis encore une enfant, bien sûr », a déclaré Claudia Initié. « J’ai pris le temps de m’éduquer et j’ai pris le temps de me diversifier et d’être exposé à d’autres côtés et à d’autres préjugés et ainsi de suite. »

L’adolescente a avoué qu’elle et sa mère se disputaient à propos de politique. « Je ne vais pas mentir. Ma mère est ma meilleure amie, mais nous nous battons tout le temps pour la politique et je suis toujours bloquée par toute ma famille », a-t-elle déclaré.

Claudia est une militante politique

@claudiamconway Sa vidéo la plus virale (depuis supprimée) mettait en vedette Claudia disant à un abonné qu’elle pouvait avoir des points de vue différents de sa mère. « Croyez-le ou non, vous pouvez avoir vos propres opinions qui ne sont pas du tout influencées par vos parents », dit-elle dans le clip. Elle a demandé aux partisans de Trump d’arrêter de commenter des choses comme « Trump 2020 » sur ses messages. Elle a déclaré à Insider qu’elle souhaitait utiliser sa plateforme TikTok pour « informer les gens et répandre l’amour ». « Je crois que l’ignorance découle d’un manque d’éducation et d’un manque de connaissances et je crois que la connaissance est le pouvoir », a-t-elle déclaré. « Même si vous avez des points de vue opposés sur moi, tant que vous êtes informé et capable de voir les deux côtés, c’est tout ce qui compte vraiment. » Claudia est une défenseure de la santé mentale Claudia a écrit un article passionné sur Instagram en mai pour le mois de la sensibilisation à la santé mentale, révélant qu’elle a eu des « accrochages avec des problèmes de santé mentale ». Et elle voulait que ses abonnés sachent qu’ils n’étaient pas seuls, ainsi que briser la stigmatisation des personnes qui ne comprennent pas. « Je suis normale. Tu es normal. Je suis ici pour vous dire que c’est OK de ne PAS aller bien. des millions et des MILLIONS de personnes vivent la même chose que vous. 1 personne sur 4 souffrira d’au moins un trouble mental au cours de sa vie. (Organisation mondiale de la santé) vous ne savez jamais vraiment ce que quelqu’un d’autre traverse. etre gentil. »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.