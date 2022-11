Qui est Clarence Gilyard Jr ? 5 choses sur la star de “Top Gun” qui est décédée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : avec l’aimable autorisation d’Everett Collection

Clarence Gilyard Jr. était un acteur, auteur et professeur d’université.

Il a joué dans le film original “Top Gun”.

Il est décédé à l’âge de 66 ans.

Acteur de cinéma Clarence Gilyard Jr. est décédé à l’âge de 66 ans. L’Université du Nevada à Las Vegas, où Clarence était professeur, a confirmé sa mort dans un communiqué le 28 novembre, selon Variété. “Le professeur Gilyard était un phare de lumière et de force pour tous ceux qui l’entouraient”, a déclaré Heather Addison, présidente du film UNLV. « Chaque fois que nous lui demandions comment il allait, il déclarait joyeusement qu’il était ‘Béni !’ Mais nous sommes vraiment ceux qui ont eu la chance d’être ses collègues et ses étudiants pendant tant d’années. Nous vous aimons et vous nous manquerez beaucoup, Professeur G !”

Clarence est surtout connu pour avoir joué dans l’original Pistolet supérieur film avec Tom Croisière. Il est également apparu dans plusieurs émissions de télévision populaires, notamment Walker, Ranger texan. Pour en savoir plus sur Clarence, continuez à lire ci-dessous!

Clarence est issu d’une famille militaire.

Clarence est né dans une famille militaire de l’État de Washington. Son père Clarence Gilyard Sr. était un officier de l’US Air Force. Clarence a grandi sur des bases de l’Air Force à Hawaï, au Texas et en Floride, avant de déménager à San Bernardino, en Californie, où il est allé au lycée.

Son premier film était “Top Gun”.

Clarence a joué le Lieutenant Junior Grade Marcus ‘Sundown’ Williams en 1986 Pistolet supérieur. Le film mettait en vedette Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmeret Anthony Edwards. Clarence n’est pas apparu dans le film de suite de 2022, Top Gun : Maverickqui est devenu le film le plus rentable de l’année avec plus de 1,4 milliard de dollars dans le monde.

L’autre rôle de film le plus notable de Clarence est Bruce Willis‘ Mourir dur, où il jouait Theo, le prodige de l’informatique terroriste. À la télévision, Clarence a joué le Ranger James Trivette dans la série policière d’action Walker, Ranger texan. Il a également joué dans la série dramatique juridique Matlock comme Conrad McMasters.

Il était professeur d’université.

Clarence était professeur de cinéma et de théâtre au UNLV College of Fine Arts avant sa mort. Il a rejoint le département de théâtre en 2006. Selon sa biographie à l’université, Clarence a pris un congé sabbatique professionnel et a obtenu sa maîtrise en beaux-arts (MFA) en interprétation théâtrale de la Southern Methodist University en 2003, avant de commencer à enseigner.

C’était un auteur.

Clarence a écrit dix livres au cours de sa vie. Son premier livre, La danse de l’étoileest sorti en 1990. Son dernier livre, Lumieres rougesest sorti en 2011.

Il avait six enfants.

Clarence était le fier papa de six enfants issus de deux mariages. Il a divorcé de sa première femme, Catherine Néerlandais. Il a épousé sa deuxième femme, Hélène, en 2001 et ils étaient toujours ensemble au moment de son décès. Clarence a parlé de son engagement envers sa famille dans une interview avec Revue-Journal de Las Vegas en novembre 2017.

“J’ai rencontré ma femme, je me suis marié, puis nous avons eu des enfants, et mes deux premiers enfants ne m’ont pas eu”, a déclaré Clarence. «Je jouais tout le temps – 15 années consécutives à la télévision en réseau. Mais l’engagement envers ma famille et ma femme est primordial. Je savais que si je ne travaillais pas sur le mariage, ça ne marcherait pas.