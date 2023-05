Qui est Clare Nowland et que lui est-il arrivé ?

L’arrière-grand-mère Clare Nowland est hospitalisée dans un état critique.

Nowland, atteint de démence, a subi un incident choquant aux mains de la police australienne.

Clare Nowland est originaire de Cooma, en Australie, et est maintenant dans un état critique après l’incident de la police Crédit : AP

Qui est Clare Nowland ?

Clare Nowland est une femme de 95 ans résidant à la maison de retraite Yallambie Lodge à Cooma, NSW, Australie.

La mère de huit enfants souffre de démence mais a été décrite comme « calme et équilibrée » par le prêtre de Cooma, Mark Croker.

Elle a été impliquée dans une altercation avec la police lors d’un événement qui a fait la une des journaux du monde entier.

Qu’est-il arrivé à Clare Nowland ?

Nowland a été impliquée dans un incident à la maison de retraite dans laquelle elle réside, qui s’est produit vers 4 heures du matin le 20 mai 2023.

Les détails complets ne sont pas clairs, mais les rapports indiquent que Nowland brandissait un couteau alors qu’il était dans un déambulateur.

Ce comportement agressif a alerté les membres du personnel pour qu’ils contactent les services d’urgence.

À leur arrivée, les agents ont tenté de calmer la situation en essayant de persuader Nowland de lâcher son arme.

Ces négociations ont échoué, ce qui a conduit le gendarme principal Kristian White à Taser Nowland.

Selon des agents sur les lieux, Nowland s’approchait de la police « à un rythme lent » juste avant d’être fustigé.

Malheureusement, cela a fait tomber Nowland et s’est cogné la tête, ce qui a abouti à son transport d’urgence à l’hôpital.

Nowland a subi une fracture du crâne et une grave hémorragie cérébrale.

Nowland mesure un peu plus de 5 pieds et ne pèse que 95 livres et a été Taser deux fois, dans la poitrine et le dos.

L’agent White, qui a plus de 12 ans d’expérience, a été démis de ses fonctions à plein salaire dans le cadre des enquêtes sur l’incident.

Les images de la caméra corporelle seront importantes dans l’enquête, mais elles n’ont pas encore été rendues publiques.

La commissaire Karen Webb a pris la parole lors d’une conférence de presse et a déclaré qu’elle n’avait aucune intention de diffuser des images de l’incident, y compris de ne pas le voir par elle-même.

Qu’a dit la famille de Clare Nowland à propos de son état ?

Nowland reçoit actuellement des soins de fin de vie à l’hôpital du district de Cooma, son état étant décrit comme critique.

Un porte-parole de Nowland et de sa famille, Andrew Thaler, a déclaré que l’état de l’arrière-grand-mère n’avait pas changé mais, de façon inquiétante, sa respiration était devenue « moins profonde ».

M. Thaler a déclaré que la famille de Nowland s’attend au pire et pleure déjà sa perte.

Il a déclaré : « La famille est choquée, elle est confuse et la communauté est outrée.

« Comment cela peut-il arriver ? Comment expliquez-vous ce niveau de force ? C’est absurde ».