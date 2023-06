CLAIRE Foy a vu sa carrière s’envoler depuis qu’elle a décroché le rôle principal de jouer la reine dans The Crown.

Avance rapide et elle est maintenant l’une des principales actrices britanniques avec des emplois qui affluent.

Qui est Claire Foy ?

Claire Foy est née à Stockport le 16 avril 1984 et a grandi à Manchester et à Leeds avant de déménager dans le Buckinghamshire.

Elle a développé son amour du théâtre et du théâtre à l’Université John Moores de Liverpool.

L’actrice s’est également formée pendant un an à l’Oxford School of Drama et après avoir obtenu son diplôme, elle a déménagé à Londres en 2007.

Elle a décroché son premier rôle à la télévision en tant que Julia, l’ancienne fiancée de George dans l’épisode pilote du drame de la BBC Being Human en 2008.





Dans quoi Claire Foy a-t-elle joué ?

En 2008, Claire décroche le rôle principal d’Amy Dorrit dans la production BBC de Little Dorrit et joue dans le film Season Of The Witch aux côtés de la star hollywoodienne Nicolas Cage.

Elle est également apparue sur scène avec James McAvoy aux Trafalgar Studios de Londres dans Macbeth.

Dans la série dramatique Wolf Hall, elle a joué Anne Boleyn, aux côtés de Damien Lewis dans le rôle d’Henry VIII et de Mark Rylance, qui jouait Thomas Cromwell.

Dans les séries un et deux de The Crown, elle a joué une jeune reine Elizabeth II et le rôle lui a valu un Emmy de la meilleure actrice.





Claire a également pris la tête de la deuxième série de A Very British Scandal.

Quand Claire Foy s’est-elle séparée de son mari Stephen Campbell Moore ?

En février 2018, The Sun a révélé en exclusivité que Claire Foy s’était séparée de son mari Stephen Campbell Moore.

Le couple s’est rencontré sur le tournage du film Season Of The Witch en 2011 et s’est marié en 2014.

Ils ont ensemble une fille nommée Ivy Rose.

La scission est survenue quelques mois seulement après que Stephen eut subi une opération vitale pour enlever une tumeur au cerveau.

Ils ont confirmé leur rupture dans une déclaration au Sun, expliquant : « Nous nous sommes séparés et ce depuis un certain temps.

« Nous continuons cependant comme de grands amis avec le plus grand respect les uns pour les autres. »