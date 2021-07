Qui est Christine Riggleman, la femme de Denver Riggleman ?

L’ANCIEN Représentant américain Denver Riggleman possède et exploite également une distillerie avec sa femme Christine.

Le couple a tous deux fréquenté le lycée de Manassas, en Virginie, et s’est marié un an après l’obtention de son diplôme.

Qui est Denver Riggleman ?

Le natif de Virginie a joué au football à la Stonewall Jackson High School avant de fréquenter le Burlington County College et plus tard l’Université de Virginie et l’Université Villanova.

Denver a servi dans l’US Air Force de 1992 à 1996 et a ensuite travaillé comme officier commissionné avec le 366th Fighter Wing et le 34th Bomb Squadron à Mountain Home AFB, Idaho et à la National Security Agency (NSA) à Fort Meade, Maryland .

Il a rejoint la National Security Agency en 2003 et a fondé l’Analyst Warehouse LLC en 2007 pour fournir des conseils en matière de renseignement aux agences gouvernementales.

Denver a rejoint la Chambre des représentants des États-Unis en tant que membre du Parti républicain pour le cinquième district du Congrès de Virginie en 2018, où il a servi jusqu’à sa défaite contre Bob Good en 2020.

Au moment de sa défaite, il a tweeté « Je quitte le Congrès. Je suis assis sur mon pont à regarder notre river-happy. Bourbon à la main (il est plus de midi maintenant) et vous remercie tous pour cette course incroyable. Il est temps de aider ma femme à faire du whisky, à cultiver du chanvre, à soutenir l’IC et à suivre les réseaux de conspiration avec @ncri_io Méfiez-vous des escrocs. »

Qui est Christine Riggleman ?

Christine a également grandi en Virginie et s’est mariée à Denver à l’âge de 19 ans.

Elle a obtenu une bourse de l’école culinaire Le Cordon Bleu en 2000, mais a refusé l’offre en raison de la carrière militaire de Denver.

Lors d’une tournée de la distillerie Ben Nevis en Écosse en 2012, elle est devenue fascinée par le processus de distillation.

Denver et Christine ont ouvert la distillerie Silverback en août 2014, pour laquelle Christine est PDG et maître distillateur.

La distillerie détenue par des femmes a remporté plus de 16 récompenses internationales et encore plus au niveau de l’État.

En 2014, elle a été nommée l’un des meilleurs distillateurs de gin aux États-Unis via MSN.com et en 2017, elle est devenue la première personne intronisée au Bourbon Hall of Fame du réseau ABV.

Christine et Denver ont-elles des enfants ?

Le couple a trois filles : Lillian, Abigail et Lauren.

Lauren dirige la distillerie avec sa mère en tant qu’assistante distillatrice et directrice générale.

Le nom « silverback » vient d’un surnom donné à Denver par ses filles en raison de ses cheveux grisonnants.

Selon sa biographie sur Twitter, Abigail est une réalisatrice de documentaires et est toujours impliquée dans l’entreprise familiale en tant que directrice des médias.

La famille réside actuellement à Nellysford, en Virginie, mais possède une deuxième distillerie à East Shroudsberg, en Pennsylvanie.