Qui est Christian McCaffrey ? 5 choses à savoir sur le B d’Oliva Culpo – Hollywood Life

Crédit d’image : Trask Smith/CSM/Shutterstock

Christian McCaffrey est un porteur de ballon pour la NFL qui joue actuellement pour les 49ers de San Francisco.

Il est le petit ami de l’actrice et mannequin Olivia Culpo.

Le 22 janvier 2023, Olivia a assisté au match des 49ers contre les Cowboys de Dallas, qui a abouti à une victoire pour Christian et son équipe.

Les sœurs Culpo Star Olivia Culpo30 ans, et son petit ami, Christian McCaffrey, 26 ans, se fréquentent depuis trois ans maintenant, et ces deux-là vont bien ! En octobre 2019, une source partagée EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie que l’ancienne Miss Univers “sortait discrètement depuis plusieurs mois” et que leur amour ne fait que s’épanouir ! La confirmation de la relation est intervenue après que le couple a été aperçu en train de se tenir la main et de se mettre à l’aise pendant l’été 2019.

En plus de leur romance, Christian a récemment célébré la victoire des 49ers contre les Cowboys de Dallas le 22 janvier 2023 ! Maintenant, les 49ers joueront contre les Eagles de Philadelphie le 29 janvier dans le match pour le titre NFC. Bien que Christian ne fasse que commencer sa carrière dans la NFL, cette star de la NFL est bien plus que sa relation de haut niveau. Voici tout ce que vous devez savoir sur Christian et comment il est devenu un joueur de football à succès.

1. Christian a une histoire de football jouant dans sa famille

Christian n’est pas la seule star du football dans la famille McCaffrey. La star des San Francisco 49ers NFL est le fils de l’ancien Stanford Cardinal et joueur de la NFL Ed McCaffrey, 54 ans. Ed a été receveur dans la NFL pendant 13 saisons et a joué pour les Giants de New York, les 49ers de San Francisco et les Broncos de Denver pendant son séjour sur le terrain. Ed a également fréquenté le Stanford College où il a joué au football, comme son fils.

2. Christian joue pour les 49ers de San Francisco

Christian a été sélectionné 8e au total lors du repêchage de la NFL 2017 par les Panthers de la Caroline et a joué en tant que spécialiste des porteurs de ballon et des retours de l’équipe, portant le numéro 22 sur son maillot jusqu’à ce qu’il rejoigne les 49ers en octobre 2022. Il a signé avec l’ancienne équipe après son saison junior avec les Cardinals de Stanford. Plus tard, comme mentionné ci-dessus, il a quitté les Panthers et a signé avec les 49ers le 20 octobre 2022. Pendant les matchs, sa principale dame peut souvent être aperçue sur et hors du terrain montrant son soutien à son homme. Comme on le voit dans le clip ci-dessus, Olivia et Christian adorent faire des pauses pour se faire des câlins pendant ses jeux !

3. Il a fréquenté une université prestigieuse

Christian a fréquenté l’Université de Stanford où il a joué pour les Cardinals de Stanford et a été le porteur de ballon vedette et le retourneur de coups de pied / botté de dégagement. Au sein de l’équipe, il a établi le record de la NCAA pour les verges polyvalentes avec 3 864 en 2015. En 2018, Christian a été honoré avec la deuxième équipe All-Pro de l’Associated Press. Christian a reçu le prix pour son rôle dans le champ arrière offensif des Panthers de la Caroline.

McCaffrey.

Juke.

Atterrissage. WOW. 🤭 C’est quelque chose de nouveau chaque semaine avec ce gars. @run__cmc 📺 : #CARvsTB au @NFLNetwork | @NFLUK

📱 : Application NFL // Application Yahoo Sports

Regarder gratuitement sur mobile : https://t.co/xLc7ljuEnj pic.twitter.com/DnJPNZqZw1 – NFL (@NFL) 13 octobre 2019

4. Il sort avec Olivia Culpo depuis 2019

Comme évoqué précédemment, Christian et Olivia sont liés amoureusement depuis 2019. Trois ans plus tard et ils sont toujours follement amoureux ! Plus récemment, la bombe brune de 30 ans s’est rendue sur son Instagram pour montrer son soutien à son beau lors du match du 22 janvier 2023 entre les 49ers et les Cowboys de Dallas. « ALLONS GOOOOO 49ers !!!!!! quelle année effrayante @christianmccaffrey @49ers », a-t-elle légendé l’adorable carrousel de photos du match. Olivia a même inclus une étreinte romantique entre le couple pendant le grand match. Tellement mignon!

5. Christian a établi de nombreux records en tant que joueur professionnel

En 2018, Christian est devenu le premier joueur de la NFL de l’histoire à atteindre 50 verges au sol et 50 verges sur réception en cinq matchs consécutifs – semaines 9 à 13 de la saison. Lorsqu’il a rejoint les Panthers de la Caroline pour la première fois en 2017, il est également devenu le premier porteur de ballon recrue de l’histoire de la NFL avec au moins 70 réceptions et cinq touchés. Et il ne fait que commencer ! Christian a un bel avenir devant lui dans la NFL.

