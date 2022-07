Qui est Chrisean Rock, la petite amie de Blueface ?

Si vous avez accès à l’Internet d’Al Gore, vous avez peut-être entendu parler de l’artiste de rap prometteur / personnalité de la télé-réalité “Baddies South”. Roche chrétienne.

Je me souviens des jours de pluie 🧡 pic.twitter.com/XYVCTWiJQ – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 3 juin 2022

L’influenceuse a été un sujet de discussion en raison de ses multiples manigances avant édentées et elle fait la une des journaux presque chaque semaine avec son dévouement indéfectible envers un certain rappeur célèbre; mais qui est-elle exactement ???

Heureusement, si vous cherchez plus de détails sur ce pétard, nous sommes disponibles pour le décomposer.

Commençons…

Chrisean Rock est originaire de Baltimore

À l’insu de beaucoup, le sujet des tendances de la vie réelle était annoncé Star de la piste de Baltimore qui a surmonté des débuts modestes et même l’itinérance avant de déménager en Californie pour poursuivre des sports collégiaux au Santa Monica College.

“En tant que jeune femme noire et belle, je suis une survivante”, a déclaré l’athlète à Fox Baltimore. “Puisque je n’ai pas eu l’enfance que j’aurais dû avoir, alors je peux avoir l’avenir que je mérite.”

Chrisean Rock a rencontré Blueface sur “Blue Girls Club”

Vers le début de la pandémie, le rappeur “Thotiana” Blueface a fait ses débuts avec sa gamme de femmes dans son émission de téléréalité OnlyFans “Blue Girls Club”, une série où des femmes ont vécu dans sa maison pendant un mois d’affilée.

Les dames se sont battues, ont relevé des défis et ont fait la fête ensemble. La liste comprenait la mère du fils de Blueface, Jaidyn Alexis, et un jeune et charismatique Chrisean.

Blueface a annoncé que Chrisean signerait sur son label Blueface LLC en 2020. Peu de temps après, le duo a sorti son premier single “Lonely” qui a recueilli plus de 1,2 million de vues sur Youtube.

Peu de temps après, Chrisean a commencé à professer son amour pour Blueface, né Johnathan Porter et c’est là que les choses se sont gâtées.

La dent de devant de Chrisean Rock a été assommée

Sur la websérie sauvage, une altercation s’est ensuivie entre Jaidyn Alexis [who’s now expecting another child with the rapper] et Chrisean laissant la dent de devant de Chrisean manquante après que l’influenceur ait frappé sa dent sur une surface.

“Je n’aime personne dans la maison parce qu’ils font semblant”, a déclaré Chrisean dans une vidéo expliquant Qu’est-il arrivé. “Sa petite mère est stupide comme f ***.”

Jaidyn a également poursuivi avec sa propre explication.

Au cours des mois suivants, les fans se sont demandé si la dent serait jamais remplacée car Chrisean a montré peu d’intérêt pour les réparations. Selon La salle de l’ombresa procrastination l’a amenée à bercer le gril béant.

« Blueface a tout payé, pour mon remplacement permanent. Je dois juste aller le faire visser dans ma bouche, donc je tergiverse honnêtement.

Alors que sa carrière se poursuivait, Chrisean a commencé à montrer sa féroce admiration pour Blueface et elle l’a tatoué sur son corps – à plusieurs reprises.

