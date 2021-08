Le créateur de SONICHU, Chris Chan, s’est plaint à plusieurs reprises d’être victime de « trolls sur Internet, de chantage et de tromperie ».

Chris aime s’appeler « Mme Christine W. Chandler Sonichu » et se décrit comme une « déesse » de Ruckersville, Virginie.

Chris Chan est le créateur de Sonichu et Rosechu Crédit : Facebook

Qui est Chris Chan ?

Le créateur de bandes dessinées Web Chris Chan, 39 ans, est un artiste, blogueur et personnalité de YouTube.

Chan est surtout connu comme le créateur de bandes dessinées Web mettant en vedette Sonichu et Rosechu – et pour être « une célébrité Internet polarisante », écrit Sega Nerds.

Le site Web décrit Chan comme « le tristement célèbre créateur de la série de bandes dessinées Sonichu et cible de la pêche à la traîne sur Internet ».

Sur Twitter, cependant, Chan écrit dans sa biographie : « Je suis Mme Christine W. Chandler Sonichu, déesse des nations de Cwcville, de Comma et des consoles Commodore, et la créatrice de Sonichu et Rosechu. Elle/elle. »

Chan a déjà expliqué: « Je suis une femme; veuillez vous adresser et parler de moi avec les bons pronoms. Elle / Elle / La sienne. Merci. »

Sur Tumblr, Chan ajoute qu’elle est la « créatrice de Sonichu, Rosechu et de la ville de Cwcville, VA, comme dessiné dans ma série de bandes dessinées.

« Et je suis une fière transsexuelle lesbienne… Je suis toujours un travail en cours, toujours. »

Chan a déjà écrit qu’elle est « également connue sous le nom de Christian, Christopher, Chris Chan et ainsi de suite parmi ma base de fans et de nombreux trolls et cyber-intimidateurs sur Internet depuis 2000 ».

Chan a étudié le dessin et la conception assistés par ordinateur au Piedmont Virginia Community College, selon sa page Facebook.

Elle compte environ 60 000 abonnés sur Twitter.

Biography Daily dit que Chan n’a pas parlé avant l’âge de sept ans et qu’elle a été diagnostiquée avec un autisme de haut niveau lorsqu’elle était enfant.

Qu’est-ce que la web-série Sonichu ?

La série Web comique Sonichu de Chris Chan présente un croisement Sonic the Hedgehog et Pokemon – Sonichu – et des « images troublantes », écrit Sega Nerd.

Rosechu est la chérie de Sonichu.

L’artiste a commencé à télécharger sa série de bandes dessinées en 2000.

Know Your Meme dit: « La bande dessinée, qui suit les aventures du protagoniste titulaire, une fusion du personnage Pokemon Pikachu et de Sonic the Hedgehog, a été largement moquée en ligne pour son style artistique et son écriture amateur.

« Cela a été largement ignoré avant que le blog vidéo et la vie personnelle de Chris ne deviennent infamants sur Internet.

« À ce stade, les bandes dessinées se sont éloignées de leur scénario original pour décrire la vie sexuelle de Sonichu et les problèmes personnels de l’auteur. »

La série a évolué pour inclure une guerre contre les trolls – qui ont été assassinés.

L’auteur, quant à elle, s’est « dépeinte comme surhumaine, extrêmement intelligente, bénie de Dieu (littéralement), majeure de CWCville, et a son propre super mode qui est activé par un MacGuffin magique », ajoute Know Your Meme.

Quelle est la valeur nette de Chris Chan ?

On ne sait pas quelle est la valeur nette du créateur de bandes dessinées.

Mais Chan a écrit à propos de sa situation financière : « J’ai dessiné et colorié plus de onze livres d’histoires, de contenu, etc., ainsi que mes propres figurines et marchandises officielles Sonichu et Rosechu.

« Je vis toujours avec ma mère et nos chiens et chats, et nous avons une multitude de problèmes financiers, en plus d’un certain nombre d’êtres victimes de trolls sur Internet, de chantage et de tromperie, etc., qui m’ont longtemps marqué émotionnellement et mentalement. .

« Ma créativité a été affectée, et la seule résolution, je pense, c’est moins de soucis qui pèsent sur ma tête.

« Et les finances de la maison sont un début que j’aimerais beaucoup régler, y compris l’hypothèque et les dettes. »