Qui est Chet Sandhu ? | Le soleil

CHET SANDHU est passé de la contrebande de drogue pour s’offrir un style de vie agréable à changer sa vie et à quitter la pègre.

Lisez tout sur Chet Sandhu, qui se faisait appeler le roi de Karachi.

Chet Sandhu a écrit son livre qui met en lumière des moments de sa vie criminelle Crédit : Media Drum World

Qui est Chet Sandhu ?

Gurchettan ‘Chet’ Sandhu de Newcastle est un auteur, artiste et acteur mais admet sur sa biographie Instagram être un ex-gangster et un ancien trafiquant de drogue.

Il s’est donné le surnom de roi de Karachi, du nom de la ville du Pakistan.

Sandhu a déménagé dans le Nord-Est à l’adolescence et est passé du travail dans la boutique de son père à Washington à la contrebande de drogue en provenance du Pakistan.

Il voulait vivre une vie pleine de plaisir et il a donc essayé de bien gagner sa vie en vendant des stéroïdes et du Valium.

Cependant, tout l’a rattrapé, surtout lorsqu’il a rejoint un gang notoire à Gateshead.

Il est allé deux fois en prison, dont une fois en Espagne, où il a subi de dures violences.

À son retour au Royaume-Uni, il visait à changer sa vie, mais il a échoué et a été accusé d’autres crimes liés à la prostitution et au chantage.

Après son dernier passage en prison, Sandhu s’est rendu compte qu’il devait s’éloigner de la pègre https://www.thesun.co.uk/topic/crime/criminal.

C’est pourquoi il a écrit l’histoire de sa vie pour publier son livre intitulé From King of Karachi to Lockdown in the Costa Del Crime: Meet the International Smuggler Who Domined Europe’s Worst Prison.

Il a dit qu’il donnerait la moitié du produit du livre aux orphelinats des villes qu’il a visitées en Extrême-Orient.

Pourquoi Chet Sandhu est-il allé en prison ?

En 1999, Sandhu a attiré l’attention d’Interpol et ils ont donc commencé à le surveiller de près lorsqu’ils voyageaient à travers l’Europe.

Ils l’ont surpris en train de faire de la contrebande de drogue à l’aéroport d’Alicante alors qu’il arrivait de Karachi.

Là, il a été condamné à quatre ans et demi dans une prison espagnole, qui serait l’une des pires d’Europe.

Il est retourné au Royaume-Uni en 2002 et n’a pas réussi à changer sa vie à cette époque.

Il a été condamné à six ans et demi de prison pour avoir plaidé coupable d’infractions de prostitution et de chantage.

Combien de temps Chet Sandhu a-t-il passé en prison ?

Sandhu passe trois ans dans une prison espagnole.

À son retour au Royaume-Uni, il a de nouveau été condamné et a passé cette fois six ans et demi de plus dans une prison anglaise.

Qu’a dit Chet Sandhu ?

Chet Sandhu a parlé à Lad Bible TV du trafic de drogue à travers le monde.

Il a également révélé comment il avait l’habitude de faire passer de la drogue dans les aéroports.

Tout a commencé avec le fait qu’il était portier et qu’il s’entraînait et prenait des stéroïdes.

Il a déclaré: “Je les achetais, je les emmenais et les autres portiers en voulaient aussi.

“Alors, j’ai dit ‘OK, je vais t’en apporter aussi’.

“Au départ, j’allais juste dans des pays comme la Turquie, l’Espagne, la Grèce, en ramenant juste quelques-uns – quelques centaines de livres, gagnant, genre, quatre fois mon argent dessus.”

Ses cousins ​​l’ont ensuite rejoint et ils ont commencé à chercher des endroits où ils peuvent obtenir des produits moins chers.

Il a ajouté: “Nous avons trouvé l’endroit. Et l’endroit le moins cher pour acheter des stéroïdes est Karachi, au Pakistan, car à l’époque où Al-Qaïda était actif, les talibans kidnappaient tout le monde.

“La première fois, ça s’est passé comme ça.

“Sacs aux rayons X, valises, ouvrez-les, pleins de stéroïdes, bam, tout ça.

“Et ils ont dit:” Qu’est-ce que c’est que ce bordel? et ils regardaient et ils ont dit, ‘non, non, tu ne peux pas supporter tout ça.

“Je vais, ‘oh écoutez, nous sommes des entraîneurs, vous savez, nous sommes des culturistes, des combattants.’ Et ils disaient ‘non, non’.

“Et puis, ils ont remarqué un magazine porno et l’un d’eux l’a ramassé et j’ai dit, ‘tu le veux?’

“Il dit, ‘ouais’. Je suis allé, ‘bon, ouais, écoute – j’en ai deux autres ici.

“Un pour chaque cas et nous marchons. Ils vont, ‘bien OK’.

“Nous avons traversé la sécurité de l’aéroport en payant avec cinq magazines porno.”