Qui est Chechi Sarai dans la saison 24 de « The Voice » ? – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : NBC

L’audition de Chechi Sarai est diffusée lors de l’épisode du 2 octobre.

Chechi obtient un tour de 4 chaises.

Chechi est originaire du Michigan.

Chechi Saraï monte sur scène lors de l’épisode du 2 octobre de La voix et fait une entrée remarquée dans la compétition. Son audition à l’aveugle a propulsé la saison 24 à un tout autre niveau, et les entraîneurs se battent pour intégrer Chechi dans leurs équipes.

Après avoir été témoins de son incroyable performance, les entraîneurs savent que Chechi est une star en devenir. Alors, qui est Chechi Sarai ? Le joueur de 32 ans a une voix inoubliable. HollywoodVie a rassemblé 5 choses clés à savoir sur Chechi.

Chechi gagne une excitation à 4 chaises La voix

Chechi éblouit avec sa performance de Minnie Riperton « Lovin’ You » lors de son audition à l’aveugle. John legend et Gwen Stéfani tournent leurs chaises presque simultanément, suivis de Niall Horan et Reba McEntire.

« Vous avez placé la barre très haut pour cette compétition. Je peux déjà voir en toi comme un finaliste », dit Niall, 30 ans, à Chechi. Reba, 68 ans, ajoute que « la capacité de Chechi à chanter est hors du commun ». Gwen, 53 ans, admet qu’elle avait l’impression de « regarder un spectacle des Grammys ».

Chechi vit actuellement à Los Angeles

Chechi dit aux entraîneurs qu’elle est actuellement basée à Los Angeles, mais qu’elle est originaire de Pontiac, Michigan. Ses parents sont des immigrants nigérians.

Chechi a été un chanteur de fond remarquable

Chechi est chanteur de fond depuis Kanye Ouest, Jour de chanceet Déborah Cox, selon son site Internet. Elle a également fait la première partie en solo pour des artistes internationaux comme Charme de bébé et plus.

Chechi a sorti un album

Chechi a sorti son premier album, Parti depuis longtemps, en 2017. Elle a continué à sortir de la nouvelle musique au fil des ans. Son dernier single, « Decembre Rain », est sorti en 2022.

Chechi veut créer une musique « non traditionnelle »

« Je suis une artiste et j’aime créer de la musique non traditionnelle », a-t-elle déclaré. Bravo LA en 2021. «Lorsque je crée des chansons, je pense qu’il vaut mieux être libre et briser les frontières.» Elle a également noté que son « amour pour la musique » continue de croître. « Écrire sur les difficultés est l’un des meilleurs soulagements en tant que créatif », a-t-elle ajouté. « J’ai appris que ce qui est à vous sera à vous et que vous devez faire confiance au processus et au don que Dieu vous a fait. J’ai appris à ne pas précipiter les choses et à faire confiance au timing de Dieu. Je veux que le monde sache que mon histoire est réelle et qu’elle est la preuve qu’on peut réaliser l’impossible ! »