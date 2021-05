Qui est Chayce Beckam, lauréate d’American Idol 2021?

CHAYCE Beckam a été sacré champion d’American Idol 2021.

Le talentueux auteur-compositeur-interprète a triomphé de Grace Kinstler et Willie Spence dans le concours de talents. En savoir plus sur la future superstar…

Getty Images – Getty

Beckham est un chanteur de 24 ans originaire d’Apple Valley, en Californie[/caption]

Qui est Chayce Beckham, lauréate d’American Idol 2021?

Beckham est un chanteur de 24 ans originaire d’Apple Valley, en Californie.

Chayce est rapidement devenu un favori des fans après avoir révélé les difficultés qu’il a endurées avant d’entrer dans la compétition.

Chayce a déclaré lors de son audition: « J’ai traversé beaucoup de hauts et de bas, »

«Ça a été tout à fait les montagnes russes. Toute ma vie s’est un peu chamboulée et je suis retournée chez moi avec mes parents.

Getty Images – Getty

Beckham a révélé qu’il avait obtenu un DUI avant de participer à la compétition[/caption]

Il a ensuite élaboré dans une interview avec The San Bernardino Sun, «J’étais tout, genre, abattu. J’avais eu mon épave de voiture, mon DUI, et ainsi de suite. Beaucoup de choses allaient bien pour moi, mais tout cela m’a été enlevé.

Beckham a poursuivi: «Et puis perdre ma maison, ma petite amie et mon chien, avoir des démêlés avec la justice et avoir à faire venir votre maman vous chercher en prison et tout ça, vous met dans un espace étrange.»

Dans un moment émouvant lors de la finale d’American Idol, la juge Katy Perry a déclaré à Beckham: «Parfois, Dieu doit augmenter le volume de votre vie pour voir si vous écoutez»,

«Vous écoutez. Continuez à écouter », a-t-elle poursuivi. « Restez le gars d’Apple Valley parce que votre monde est sur le point de changer. »

Quelles chansons a-t-il interprétées sur American Idol 2021

Chayce a auditionné pour American Idol avec What Brings Life Also Kills, de Kolton Moore & The Clever Few.

Il a ensuite chanté You Should Probably Leave de Chris Stapleton, ce qui lui a valu une place en demi-finale.

Le prochain épisode a vu Chayce chanter Afterglow d’Ed Sheeran et Drive d’Incubus.

Il a ensuite impressionné les juges avec des interprétations de (Everything I Do) I Do It For You de Bryan Adams, Baby Mine de Betty Noynes et Magic de Coldplay.

Getty Images – Getty

La chanson originale 23 de Chayce est numéro un sur les classements iTunes country et tous les genres[/caption]

Lors de l’épisode Fête des Mères de la compétition, Beckham a interprété une chanson originale dédiée à sa mère.

Quand il a finalement atteint les quatre derniers, il a chanté Colder Weather de Zach Brown Band.

Il a également chanté sa chanson originale 23, qui a atteint le numéro un sur les charts iTunes country et tous genres dans la semaine précédant la finale.

Qui sont les parents de Chayce Beckham?

La mère de Chayce Beckham est Windie Petersen.

Elle travaille comme vendeuse pour Agio Real Estate.

Nous ne savons pas grand-chose sur le vrai père de Chayce, mais il semble que son beau-père, Terry Petersen, soit dans sa vie depuis de nombreuses années.

Selon le Presse quotidienne de Victorville, Beckham a quatre sœurs.

Getty Images – Getty

Chayce a déménagé avec sa mère et son beau-père après son accident de voiture[/caption]

Chayce a longuement parlé de sa famille dans l’émission, avouant que sa mère et son beau-père étaient ceux qui l’ont poussé à auditionner dans l’émission.

Après son accident de voiture, Chayce est retourné vivre avec sa mère et son beau-père.

Dans un segment émotionnel sur son fils, Windie a déclaré aux téléspectateurs d’American Idol que son fils avait eu des difficultés avant la compétition.

Elle a dit: «Il était sur un chemin sombre pendant un petit moment avec la boisson et son estime de soi et si elle était ou non assez bonne,

«Il a traversé des moments très difficiles.»

Getty Images – Getty

Chayce a travaillé comme opérateur de machinerie lourde avant sa victoire sensationnelle dans American Idol[/caption]





Quel est le travail de Chayce Beckham?

Chayce a travaillé comme opérateur de machinerie lourde avant sa victoire sensationnelle dans American Idol.

L’étoile montante travaille pour la société de construction United Rental depuis trois ans.

À propos de son travail, il a déclaré: «Nous louons à peu près tout ce qui concerne la construction. Je peux en quelque sorte vivre le rêve de chaque petit enfant.

«Je peux jouer avec des camions géants Tonka toute la journée!»