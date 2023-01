Qui est Chase Sui Wonders ? En savoir plus sur l’actrice vue avec Pete Davidson – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Lauren Menowitiz/Shutterstock

Chase Sui Wonders est une actrice américaine.

Elle est la nièce de la créatrice de mode Anna Sui.

Elle a joué dans le film Corps Corps Corps avec Pete Davidson.

Elle a eu plusieurs rendez-vous avec Pete à New York.

Nous avons appris maintenant que Pete Davidson, 29 ans, est un aimant à poussins. Le comédien est sorti avec des femmes magnifiques comme Ariana Grande, Kate Beckinsale, Kim Kardashianet Emily Ratajkowski. La brève romance de Pete et Emily s’est terminée récemment et il est déjà passé à autre chose avec son Corps Corps Corps co-vedette, Chase Sui Merveilles, 26. Pete et Chase ont alimenté les spéculations sur les rencontres avec plusieurs sorties PDA à New York. Ils ont été repérés en décembre lors d’un match de hockey, et quelques jours plus tard, devant son appartement tard dans la nuit.

Alors, qui est Chase Sui Wonders ? Voici cinq choses à savoir sur la magnifique actrice qui semble être tombée amoureuse du seul et unique Pete Davidson.

Chase est une actrice.

Chase a notamment joué dans les films Avec des glaçons, Corps Corps Corpset À l’improviste. Elle a été impliquée dans plusieurs courts métrages, dont ceux de 2022 Se réveiller qu’elle a également réalisé et écrit. À la télévision, Chase a joué Riley dans la série dramatique HBO Max Génération, qui a été annulé après une saison. Elle devrait jouer dans la prochaine mini-série Apple TV + Ville en feubasé sur le livre du même nom.

Elle est née dans le Michigan.

Chase est né et a grandi à Detroit, Michigan. Sa mère est d’origine européenne et son père est d’origine chinoise.

Elle est allée à l’Université de Harvard.

Chase est une ancienne élève de l’Université de Harvard, diplômée en études cinématographiques et en production à l’école Ivy League. Elle a écrit pour la publication d’humour du collège, Le pamphlet de Harvardce qui l’a aidée à mettre un pied dans l’industrie du divertissement.

Elle est liée à un célèbre créateur de mode.

Chase est la nièce du créateur de mode Anna Sui, 58 ans. Anna est l’un des noms les plus célèbres de l’industrie de la mode. Sa marque comprend des lignes de mode, des chaussures, des cosmétiques, des parfums, des bijoux, etc. Chase a collaboré avec sa tante en tant que mannequin pour une campagne de mode en 2021, selon Vogue.

Elle est sortie avec Charles Melton.

Chase a commencé à sortir ensemble Riverdale Star Charles Melton32, vers mars 2022, selon Dix-sept magazine. Ils sont devenus officiels sur Instagram en juillet 2022, avec une photo maintenant supprimée du couple se câlinant lors d’un match de baseball. Les fans soupçonnaient que Chase et Charles avaient rompu lorsque l’actrice avait commencé à sortir avec Pete en décembre 2022.

