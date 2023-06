Qui est Charlotte Sumner de Love Island ?

Les fans de LOVE Island apprécient l’édition estivale de l’émission de téléréalité, avec de nouvelles bombes qui arrivent tout le temps.

Les Islanders de 2023 espèrent tous trouver la romance dans la célèbre villa, qui comprend Charlotte Summer.

Qui est Charlotte Summer sur Love Island ?

Charlotte Summer est une infirmière dentaire de 30 ans de Bournemouth.

Elle passe maintenant l’été de sa vie en tant que star de télé-réalité sur Love Island 2023.

S’adressant à ITV au sujet de sa décision de participer à l’émission, elle a déclaré: «Les amis et la famille n’arrêtaient pas de me dire de postuler pour Love Island, alors j’ai pensé, pourquoi pas?

« Avec mon âge et les expériences que j’ai vécues, je me sens prêt à rencontrer mon Mr Right. »

Charlotte a ajouté : « J’apporterai du fun ! Je suis très authentique, je suis une fille de filles, je donne de bons conseils mais parfois je dois suivre les conseils que je donne à mes filles.

Qui Charlotte Summer recherche-t-elle comme partenaire ?

Parlant de son partenaire idéal, Charlotte a déclaré: « J’ai besoin d’être sexuellement attirée par eux, mais ils doivent aussi être gentils et décontractés. »

En parlant de son homme idéal, elle a dit: Jamie Dornan pour le plaisir des yeux, quelqu’un de geek comme Harry Potter et mon dernier serait Paddington Bear, je l’aime tellement.

Charlotte a décrit son rendez-vous parfait comme suit : « Je voudrais quelque chose de mignon comme un pique-nique avec toutes mes collations préférées, il pourrait en fait inviter Paddington Bear pour un sandwich à la marmelade. »

Est Charlotte Sommen réseaux sociaux ?

Charlotte aime tenir ses followers au courant de sa vie glamour, elle est donc très active sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram populaire @charlottesumner_x.

Vous y trouverez de nombreux selfies sexy, ainsi qu’un aperçu de sa vie de jet-set.

Qui fait partie du casting de Love Island 2023 ?

Un lot de célibataires sexy participe à l’été Love Island 2023.

Le line-up des Islanders comprend jusqu’à présent:

