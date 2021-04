CHARLIE Brooks a joué pour la première fois l’icône d’EastEnders Janine Butcher en 1999.

Alors que l’actrice devrait revenir à Albert Square dans le cadre d’une «énorme histoire» plus tard cette année, voici la vérité sur Charlie et sur les actes méchants de Janine …

Polycopié

L’actrice Charlie Brooks est surtout connue pour avoir joué la super-vilaine d’EastEnders Janine Butcher[/caption]

Qui est Charlie Brooks?

Charlie Brooks (de son vrai nom Charlene) est né à Ware, Hertfordshire en 1981.

Elle est surtout connue pour avoir joué la méchante Janine Butcher dans EastEnders entre 1999 et 2004 et à nouveau en 2008 jusqu’en 2014.

Charlie est apparu dans I’m A Celebrity en 2012 et a été nommé Queen of the Jungle, battant la chanteuse de Pussycat Doll Ashley Roberts qui était la finaliste.

Son interprétation de la super-vilaine Janine lui a valu de nombreux prix, dont celui de méchant de l’année aux British Soap Awards en 2004.

Qui joue Charlie Brooks dans EastEnders?

Charlie Brooks est apparu pour la première fois dans EastEnders en tant que méchant emblématique Janine Butcher, fille de Frank Butcher et sœur de Ricky, en 1999.

La star a été mêlée à un certain nombre d’histoires dramatiques au cours de son passage dans la série, qui a vu trois des quatre maris de Janine rencontrer des fins macabres.

Son premier mariage avec Barry s’est soldé par un désastre lorsque Janine a révélé qu’elle n’avait fait que le nœud pour mettre la main sur de l’argent.

PA: Association de la presse

Charlie Brooks devrait revenir à EastEnders en tant que Janine plus tard cette année[/caption]

Lorsque Barry a refusé de croire que cela pouvait être vrai, Janine a souligné sa répulsion envers lui en le poussant du haut d’une falaise.

Son prochain mariage avec un riche homme d’affaires juif âgé appelé David s’est également terminé en larmes lorsqu’il est mort d’une crise cardiaque lors de la cérémonie.

Janine a également épousé Ryan Malloy, qu’elle a tenté d’empoisonner après avoir découvert qu’il la trompait avec Stacey Slater.

Ses tentatives d’assassiner Ryan se sont avérées infructueuses, mais Janine a réussi à tuer son quatrième mari Michael Moon.

Janine a poignardé Michael après avoir découvert qu’il complotait pour la tuer pour obtenir la garde de leur fille Scarlett.

Janine Butcher d’EastEnders revient-elle à Walford?

The Sun a révélé que Janine revenait au feuilleton de la BBC dans le cadre d’une «énorme histoire» plus tard cette année.

Une source d’EastEnders a déclaré au Sun: «Les patrons ont une énorme histoire prévue pour le retour de Charlie.

«Ils se demandent si Janine reviendra en tant que personnage réformé après tout le chaos qu’elle a causé dans le passé.

«Mais elle a certainement beaucoup d’histoire à Albert Square, donc il reste à voir si elle sera accueillie à bras ouverts ou non.

BBC

Janine Butcher a vu trois des quatre maris mourir pendant son séjour à EastEnders[/caption]

«Une chose dont les téléspectateurs peuvent être sûrs, c’est que ce sera forcément explosif. Partout où Janine va, le drame n’est jamais loin derrière.

La source a ajouté: «Le potentiel de Janine est énorme.

«Elle a des ennemis tout autour de la place avec lesquels elle irait volontiers en guerre, et elle est montrée avant qu’elle n’ait pas peur de tuer pour arriver à ses fins.

«Cela pourrait avoir d’énormes répercussions sur certains des grands noms d’EastEnders.

«Elle ne reviendra pas jouer gentiment.»

Les détails exacts de l’intrigue étant gardés secrets, les fans devront se connecter pour plus de détails.

Il a été révélé cette semaine que l’abandon de l’alcool l’avait amenée à revenir à EastEnders en tant que mauvaise fille Janine Butcher, sept ans après son départ.





Dans sa première interview depuis que The Sun a révélé son retour, l’icône du savon de 39 ans a déclaré que sa décision «qui avait changé sa vie» d’arrêter de boire l’année dernière lui avait fait voir que sa carrière était au point mort et que faire la fête la tuait.

Elle a déclaré: «J’ai beaucoup fait la fête et j’ai vraiment apprécié. Un verre de vin n’est jamais un verre de vin, c’est une bouteille ou trois. J’ai pensé: «Il est temps de changer. Je ne veux plus faire ça ».

«J’en avais tellement marre de ressentir de la merde, des comportements répétitifs, comme si je faisais la même chose tout le temps et en fait j’avais l’impression que ma vie s’arrêtait un peu.