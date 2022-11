Qui est Charles Cullen et où est-il maintenant ?

CHARLES Cullen est l’un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l’histoire des États-Unis.

Célèbre pour ses crimes odieux, il aurait été responsable de la mort de jusqu’à 400 personnes.

Charles Cullen a été arrêté en décembre 2003

Qui est Charles Cullen ?

Charles Cullen est un tueur en série reconnu coupable né le 22 février 1960 à West Orange, New Jersey, de Meme et Florence Cullen.

Avant d’entrer en médecine, Cullen a enduré une enfance troublée qui l’a vu faire une première tentative de suicide alors qu’il n’avait que neuf ans.

Sa mère est décédée dans un accident alors qu’elle se trouvait dans une voiture conduite par sa sœur – Cullen n’avait que 17 ans à l’époque.

Le cœur brisé, il rejoint l’US Navy et il travaille dans une équipe en charge des missiles Poséidon à bord des sous-marins.

C’est une autre tentative de suicide qui a conduit à sa libération de l’armée en 1984.

Il a commencé une formation médicale à la Mountainside School of Nursing et a obtenu un emploi au St. Barnabas Medical Center à Livingston, New Jersey, en 1987 – un an avant son premier meurtre.

Combien de personnes Charles Cullen a-t-il tuées ?

Entre 1988 et 2003, on pense que Cullen a tué au moins 40 patients alors qu’il travaillait comme infirmier dans divers centres médicaux de la côte Est.

Cependant, les autorités pensent que le nombre pourrait être 10 fois supérieur, selon Investigation Discovery.

L’arme de choix de Cullen était un puissant cocktail de médicaments qui comprenait la digoxine, un médicament pour le cœur.

Malgré ses affirmations selon lesquelles il a tué pour mettre fin à la souffrance de ses patients, la police pense qu’il l’a fait pour le frisson.

Alors que certaines de ses victimes étaient en phase terminale ou proches de la mort, beaucoup d’entre elles auraient survécu sans Cullen.

À un moment donné vers la fin de sa série de meurtres, il a été révélé qu’il avait tué 13 personnes en 13 mois et que ses victimes connues étaient âgées de 21 à 91 ans.

Quand Charles Cullen a-t-il été arrêté ?

Sa série de meurtres a finalement pris fin en décembre 2003, lorsqu’il a été arrêté alors qu’il travaillait au Somerset Medical Center dans le New Jersey.

Un mois avant son arrestation, Amy Loughren, une collègue infirmière et amie proche de Cullen, a découvert qu’il commandait des médicaments étranges que les médecins n’avaient jamais prescrits à des patients qui n’étaient même pas les siens.

Il accédait également aux dossiers médicaux de patients qu’il n’avait jamais traités et se présenterait dans des pièces où il n’avait aucune raison d’être, selon Investigation Discovery.

En raison de son comportement suspect, Loughren a servi d’informateur confidentiel et a aidé les autorités à capturer Cullen, selon le New York Post.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son motif, Cullen a affirmé plus tard qu’il s’agissait de ” meurtres par pitié “, déclarant dans une interview télévisée : ” Je pensais que les gens ne souffraient plus, donc dans un sens, je pensais que j’aidais. “

Cependant, cette explication a été largement rejetée.

Où est Charles Cullen maintenant ?

Charles a été condamné à 11 condamnations à perpétuité consécutives en mars 2006 et purge actuellement sa peine à la prison d’État du New Jersey à Trenton.

Il n’a évité la peine de mort qu’après avoir conclu un accord avec les procureurs pour tenter d’identifier ses 40 victimes.

L’histoire effrayante des crimes de Charles Cullen a ensuite été transformée en un film mettant en vedette Eddie Redmayne, Jessica Chastain et Nnamdi Asomugha.

Le film a fait ses débuts en salles et peut être visionné exclusivement sur Netflix à partir du 26 octobre 2022, avec un abonnement valide.