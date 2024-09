Qui est Chappell Roan : Chronologie de l’ascension du chanteur vers la gloire

CNN

Chappell Roan vit l’année de sa vie. Ses chansons envahissent TikTok, elle fait des tournées dans tout le pays devant des foules immenses qui battent des records et elle a grimpé dans les classements Billboard tout l’été.

Mais Roan n’a pas été propulsée hors de la machine de la musique pop en tant que star à part entière en 2024. Son ascension vers la célébrité a été une ascension constante, contrariée par la pandémie et les problèmes avec son label, pendant plus de 10 ans. Il se trouve que les six derniers mois de sa carrière ont été un succès stratosphérique.

Avant la performance de Roan aux MTV Video Music Awards – autrefois une vitrine pour la création de stars comme Madonna, Britney Spears et Beyoncé – revenez sur le parcours de Roan, de musicien adolescent du Missouri à l’un des nouveaux visages les plus excitants de la pop depuis des années.

Chappell Roan est originaire de Willard, dans le Missouri. Et même si elle n’a jamais eu l’impression d’appartenir au milieu du Midwest, cela a influencé toute sa vie d’artiste.

« J’ai toujours voulu lier mon projet ici, pour une raison quelconque », dit-elle. dit dans un mini-documentaire de 2023 avant la sortie de son premier album. « Je dois honorer cet endroit qui m’a élevée, peu importe ce que j’en pense. Il fera toujours partie de moi. »

Elle a commencé à se produire lors de spectacles de talents scolaires et d’événements locaux avant de se consacrer plus sérieusement à la musique à l’adolescence.

Novembre 2014:Le premier EP éponyme de Roan, publié sous son vrai nom, Kayleigh Rose, fait ses débuts. Elle a 16 ans.

Deux ventilateurs revoir Roan a participé à un épisode de 2015 de « The Vault », un podcast musical basé dans le Missouri. Lorsqu’ils se sont rendus dans leur magasin de disques local pour acheter l’album, la mère de Roan était là pour vendre certains de ses CD. En quelques instants, tous les exemplaires de l’album ont été vendus, disent les animateurs.

« Ils ont tout vendu aussi vite, ça devrait vous montrer à quel point cette fille est géniale », dit l’un des hôtes.

Son premier EP ne contient que quatre chansons, mais les animateurs louent le côté rauque et presque fumant unique de sa voix.

5 novembre 2014:La pop star australienne Troye Sivan chante l’une des chansons originales de Roan, « Die Young ».

« J’écoute cette fille de 16 ans en boucle depuis 2 mois », tweete Sivan. « Vous DEVEZ écouter ça, les gars – allez leur envoyer un peu d’amour. »

Le soutien de Sivan est particulièrement significatif car il a également commencé sur YouTube, avant d’obtenir un contrat d’enregistrement.

Mai 2015 : Roan est signé chez Atlantic Records peu après ses 17 ans. C’est à ce moment-là qu’elle adopte le nom de scène Chappell Roan — celui de son défunt grand-père nom c’était Chappell.

« Les gens me demandaient toujours si j’avais un plan B », raconte-t-elle dans un court documentaire en 2017. « Et il ne me l’a jamais demandé. Il savait simplement que je pouvais le faire. »

Les premiers travaux et les obstacles de Roan, 2017-2020



22 septembre 2017:« School Nights », le premier EP de Chappell Roan sous son nom de scène, sort alors qu’elle a 19 ans. Les chansons sont teintées de noirceur et d’angoisse adolescente, et sa gamme oscille entre un alto soul et un falsetto flottant. C’est un son très différent de la pop libre et camp qu’elle adoptera plus tard.

30 septembre 2017:Roan rejoint Vance Joy en tournée en tant qu’acte d’ouverture, sa première expérience de tournée nationale.

31 janvier 2018:Roan assure la première partie de la tournée de l’auteur-compositeur-interprète anglais Declan McKenna pendant quelques mois. À ce stade, elle chante toujours les chansons sombres et piquantes de « School Nights ».

Roan prend une grande partie de 2019 en dehors de la vie publique pour se concentrer sur sa santé mentale et de la nouvelle musique.

3 avril 2020:Roan sort le single « Pink Pony Club », une ode douloureuse à la joie queer et au choix de soi. C’était inspiré par son premier voyage à l’Abbaye, un célèbre bar gay de Los Angeles.

Sorti au début de la pandémie de Covid-19, son label « n’a même pas voulu le sortir », confie-t-elle à Tom Power dans une interview des années plus tard, car il vaut mieux l’écouter en dansant et en chantant à tue-tête dans une salle bondée. La chanson a depuis trouvé un public fidèle.

Août 2020:Atlantic Records gouttes Roan. Elle n’est pas encore une artiste extrêmement rentable, et en pleine pandémie de Covid-19, « Pink Pony Club » ne trouve pas de public sans une tournée pour la soutenir.

« Les tournées sont la façon dont les artistes gagnent de l’argent », dit-elle. dit plus tard lors d’une apparition sur « Q avec Tom Power ». « C’était en 2020, et je n’étais pas en tournée. »

Après la fin de son contrat, Roan retourne vivre dans le Missouri avec ses parents et travaille dans un drive-in de sa ville natale. Elle continue de développer sa musique de manière indépendante lorsque le producteur Dan Nigro, avec qui elle a travaillé sur « Pink Pony Club », fait un tabac avec Olivia Rodrigo et son premier album.

« Au fil du temps, j’ai réalisé que peu importe à quel point cette expérience avec le label a été difficile pendant cinq ans, c’était la plus grande bénédiction de ma vie », a déclaré Roan. raconte Rolling Stone en 2022. « Et être indépendant m’a appris que je pouvais le faire tout seul. »

2021: TikTok devient le moyen de communication créatif de Roan. Elle partage des reprises, fait la promotion de ses chansons originales et publie des vidéos humoristiques de son cochon d’Inde résistant un fedora. Elle dévoile même des extraits de chansons nouvellement écrites, y compris des paroles de ce qui sera devenir « Nu à Manhattan. »

Mars 2022: Rouan encres un contrat d’édition avec Sony pour qu’elle puisse sortir de nouveaux morceaux, dont « Naked in Manhattan », « Casual » et « Femininomenon », qui figureront tous sur son premier album à venir. Elle part en tournée avec Olivia Rodrigo en mai et Fletcher en octobre en première partie. (C’est à cette époque qu’elle signe également avec le label de Nigro, Amusement Records, par l’intermédiaire du plus grand label Island Records.)

Mais entre ces tournées, elle a finalement titres ses premiers spectacles à Los Angeles et New York.

Février 2023: Rouan embarque lors de sa première tournée en tête d’affiche, « Naked in North America ». Toutes les dates affichent complet.

12 juin 2023:Une drag queen est née. Roan se prépare à se produire à Londres, en appliquant son maquillage pailleté emblématique à côté de un artiste drag nommé Crayola, qui ouvre son spectacle pour elle.

« Chérie, tu es une drag queen », a dit Crayola à Roan, selon la pop star.

Ce moment a fait basculer son esprit, explique Roan. « J’ai vraiment adopté cette identité », confie-t-elle à Power. « C’était très libérateur de me dire : « Oh, Chappell Roan est mon projet drag. » »

22 septembre 2023: « The Rise and Fall of a Midwestern Princess » fait ses débuts, exactement six ans après la sortie de son premier EP sous le nom de Chappell Roan. C’est exaltant, déchirant et résolument queer – et cela ressemble à la déclaration artistique la plus vraie de la carrière de Roan. L’album est bien évalué et apparaît dans plusieurs listes de fin d’année, notamment celle de Rolling Stone. appels son premier album complet est un « voyage à sensations fortes, follement grivois et extrêmement accrocheur à travers des éveils sexuels et personnels ».

« Je voulais juste créer quelque chose qui me permettrait de faire la fête et qui permettrait à d’autres personnes de faire la fête », confie-t-elle à Jimmy Fallon en 2024. « Quelque chose qui ne me rendrait jamais triste ou ennuyeuse en le faisant. »

21 mars 2024:Roan laisse sa marque sur Le petit bureau de NPRdéguisée en reine du bal au visage de clown, avec des cigarettes coincées dans sa perruque et du rouge à lèvres sur les dents. Au cours de son set de cinq chansons, Roan chante et brise les cœurs avec des morceaux de « Midwestern Princess » dans une performance qui, selon NPR, « a changé à jamais le Tiny Desk ».

5 avril 2024: La nouvelle ère de Roan commence avec « Good Luck, Babe ! », un morceau influencé par les années 80 qui la voit incarner Kate Bush sur un pont dévastateur. Sa tessiture est également époustouflante : elle chante à tue-tête les couplets et en falsetto sur le refrain, une juxtaposition appropriée pour les sommets célestes et les bas infernaux de l’amour d’une femme qui ne peut pas s’engager.

12 avril 2024: Coachella fait appel à Roan, et elle tient parole. Elle arrive pour son premier set en latex et avec son visage de clown blanc désormais emblématique. Quand vient le moment de dire « Bonne chance, Babe ! », elle se tortille et livre le pont émotionnel directement à la caméra qui diffuse le tout. La performance diffusée en direct devient virale, et bien qu’elle soit finalement retirée pour des problèmes de droits d’auteur, elle laisse une forte impression.

Juin 2024:À un moment donné au début de l’été, « C’EST CHAUD ! » devient incontournable. Roan continue de tourner à travers le pays devant des foules de plus en plus nombreuses, et ils apprennent rapidement la danse qui accompagne la chanson.

10 juin 2024: Rouan pièces de théâtre La Statue de la Liberté au Governors Ball de New York, peinte en vert et sortant d’une pomme rouge fendue avec une petite torche. Elle est devenue célèbre pour ses looks de plus en plus inspirés sur scène, qui vont du look cowgirl à strass à une robe inspirée de Marie-Antoinette et à une perruque imposante.

20 juin 2024:Roan interprète « Good Luck, Babe ! » et s’assoit pour une interview charmante et piquante avec Jimmy Fallon dans « The Tonight Show ». Après que Fallon ait commencé à chercher le nom de Roan sur Google, elle lance, les yeux morts : « Tu ne savais pas qui j’étais avant ? » Elle cite également la gagnante de « RuPaul’s Drag Race », Sasha Colby, dont elle s’est inspirée.

1er août 2024:Lollapalooza devient la fête personnelle de Chappell lorsqu’elle monte sur scène au festival de Chicago, vêtue d’une tenue en latex rose inspirée de la lucha libre (naturellement). Les organisateurs diront plus tard à CNN qu’il s’agit peut-être de la plus grande soirée jamais organisée au festival, avec pas moins de 110 000 personnes dans le public.

19 août 2024:Après des mois de montée constante dans les classements Billboard, « Midwestern Princess » atteint le numéro 2 dans le classement des 200 albums. À partir de la première semaine de septembre, il a passé 23 semaines dans le classement. Elle est la 60e artiste le plus écouté en streaming sur Spotify dans le monde, avec plus de 45 millions d’auditeurs mensuels.

Le 19 août, Roan a enfin retrouvé la gloire grâce à son ascension fulgurante. Elle publie deux TikToks détaillant les rencontres « effrayantes » qu’elle a eues avec des fans, notamment des personnes qui lui ont demandé des photos et des câlins, l’ont suivie en public et ont découvert où vit sa famille.

« Je me fiche que les abus, le harcèlement, la traque, etc. soient des choses normales à l’encontre des personnes célèbres ou un peu célèbres », dit-elle dans une vidéo. « J’ai le droit de dire non aux comportements bizarres, d’accord ? »

Bien que de nombreux fans soutiennent son message, elle reçoit des réactions négatives de la part de ceux qui se sentent responsables de l’avoir aidée à accéder à la célébrité en soutenant sa musique ou en assistant à ses spectacles.

Elle a ensuite partagé un message sur les réseaux sociaux, en multipliant les commentaires. Elle réitère que même si elle aime son travail de musicienne et se soucie profondément de ses fans, elle « n’acceptera aucun harcèlement de quelque nature que ce soit parce que j’ai choisi cette voie ».

11 septembre 2024: Roan se produira pour la première fois aux Video Music Awards. L’attente est grande pour ses débuts aux VMA, qui ont fait d’elle une star pour ses ancêtres pop : prenez l’exemple de Madonna qui a révolutionné le monde de la musique. performance de « Like a Virgin » ou du clip choquant et sanglant de Lady Gaga interprétation de « Paparazzi ». Bien qu’elle doive clairement certaines de ses prouesses artistiques à ces stars, Roan a tracé sa propre voie.