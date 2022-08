Qui est Chanté Adams ? À propos de la star de “A League Of Their Own” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

L’adaptation d’Amazon Prime Video de Une ligue à part mettra en vedette une nouvelle génération de femmes sur le terrain de baseball. La première de la série le 12 août suit un groupe de femmes qui forment une équipe de baseball professionnelle à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Le spectacle est basé sur le film de 1992 du même nom. Cette fois, il y a une nouvelle génération d’acteurs féminins jouant des membres des Rockford Peaches, y compris la star de l’évasion Chanté Adams27. Avant les premières de la série, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur Chanté, y compris le scoop sur son personnage.

Chanté joue Max dans “Une ligue à part”.

Chanté joue le rôle de Maxine “Max” Chapman dans la prochaine série. Max est le lanceur des Rockford Peaches qui veut avoir un impact important sur l’équipe. Dans une interview avec EssenceChanté a expliqué comment l’émission met en lumière les femmes noires qui ont fait œuvre de pionnier dans le sport professionnel.

«Il y avait des femmes noires là-bas qui ont essayé de faire partie de ces équipes et n’ont pas pu. Et où sont passées leurs histoires ? dit-elle dans l’interview. « À ce jour, il n’y a que trois femmes qui ont joué au baseball professionnel au niveau des ligues majeures – et ces trois femmes sont noires, mais nous ne connaissons pas leurs noms. C’est ce que Max représente.

Elle vient du Michigan.

Chanté est née et a grandi à Detroit, Michigan. Elle a fréquenté le lycée technique Cass à Midtown Detroit. Elle a déménagé à Pittsburg pour étudier à l’école d’art dramatique de l’Université Carnegie Mellon, où elle a obtenu son baccalauréat. De là, Chanté s’est rendue à New York puis à Los Angeles pour poursuivre sa carrière d’actrice. Mais elle a toujours de l’amour pour ses racines du Michigan, comme en témoigne sa biographie Instagram, qui se lit comme suit : “un peu de la côte ouest, tout le midwest”.

Son rôle d’évasion était dans ‘Roxanne Roxanne’.

Chanté a joué le rappeur Roxanne Shanté dans le biopic du drame musical 2017 Roxanne Roxanne. Elle a joué aux côtés Mahershala Ali et Nia Long. Le film était considéré comme le rôle d’évasion de Chanté et elle a remporté le prix spécial du jury pour la performance révolutionnaire au Festival du film de Sundance 2017.

Elle était dans un film de Michael B. Jordan.

L’autre film le plus mémorable de Chanté est Un journal pour la Jordanieoù elle partage la vedette avec Michael B.Jordanie. Le film de 2021 était basé sur une histoire vraie sur la relation entre le 1er sergent Charles Monroe King (Michel) et Dana Candy (Chante). Denzel Washington réalisé le film.

Elle a été à Broadway.

Début 2022, Chanté est apparu dans la série limitée de la production de Broadway Équipage squelette. Elle a joué Shanita et a été nominée pour le Outer Critics Circle Award for Outstanding Featured Actor in a Play.