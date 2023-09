Qui est Chanel Jansen ? La petite amie de Rich Piana et sensation Instagram qui s’est exprimée après la mort du bodybuilder

Rich Piana, sensation de musculation et utilisateur de longue date de stéroïdes, est décédé après avoir passé deux semaines dans un coma médicalement provoqué.

Sa petite amie Chanel Jansen coupait les cheveux de Rich lorsqu’il s’est effondré dans ses bras, mais que savons-nous d’autre sur le modèle de fitness ?

Des hommages ont été rendus au bodybuilder professionnel Rich Piana, photographié avec sa petite amie Chanel Jansen, après son décès Crédit : Instagram

Qui est Chanel Jansen ?

Le mannequin de fitness Chanel Jansen, également connu sous le nom de Chanel Renee, est la petite amie du bodybuilder superstar Rich Piana.

Alors que Rich est sans doute plus célèbre en ligne, Chanel possède sa propre base de fans, avec plus de 89 000 abonnés sur Instagram.

Elle met également en ligne des vidéos sur sa chaîne YouTube où elle a accumulé plus de 2 400 000 vues depuis qu’elle a commencé à publier.

Sur son Instagram, Chanel se décrit comme vidéaste, photographe et voyageuse du monde.

Après l’effondrement de Rich dans la salle de bain, sa petite amie a tenté de l’attraper mais n’y est pas parvenue en raison de sa taille géante.

Qu’a dit Chanel Jansen à propos de la mort de Rich Piana ?

Après que la star des réseaux sociaux ait été placée dans le coma provoqué après avoir subi « une urgence médicale », Chanel s’est rendue sur Instagram le 18 août pour confirmer que Piana était toujours en vie.

Elle a déclaré : « Je ne publierai aucune mise à jour après cela jusqu’à nouvel ordre. Je veux juste être claire. [Piana] est encore vivant.

« Tout ce que moi et sa famille demandons, ce sont des pensées, des prières et de l’amour POSITIFS.

« S’IL VOUS PLAÎT, je vous supplie tous d’avoir un peu de respect et de réaliser à quel point cela est EXTRÊMEMENT difficile pour nous. Merci à vous tous de rester positifs et d’envoyer de bons vœux, des prières et de l’amour. »

Cependant, l’ex-épouse de Rich a publié un hommage touchant le 25 août à son ex, confirmant qu’il était décédé.

Jansen s’est exprimée dans une vidéo émouvante publiée sur la page YouTube de son amant, pour « dissiper les rumeurs » sur la mort du bodybuilder.

Dans un récit déchirant, elle a fourni une description détaillée du moment où le Californien s’est effondré alors qu’elle lui coupait les cheveux dans la salle de bain de leur maison.

Elle a expliqué: « [Rich] a dit « Je veux que tu me coupes les cheveux ». Il s’est penché en avant et j’ai cru qu’il étirait son cou pour que je puisse lui couper la nuque.

« Tout d’un coup, il a commencé à se replier sur moi. J’ai dit ‘bébé, tu vas bien ?’

« Ses yeux roulaient à l’arrière de sa tête.

« Je suis allé le rattraper mais il transpirait et il est tombé et s’est cogné la tête. Ses yeux étaient grands ouverts et il avait le souffle coupé. »

Après avoir composé le 911, on lui a conseillé de le faire rouler sur ses compressions arrière.

« Je sautais sur lui de toutes mes forces pour faire battre son cœur », a-t-elle déclaré.

« [It was] dix minutes avant l’arrivée des secours. Quand ils sont arrivés, ils ont dit qu’il ne répondait pas.

« Ils l’ont emmené dans le salon et ont travaillé sur lui pendant 20 minutes. Ils l’ont défibré pour le récupérer et l’ont emmené à l’hôpital dans une ambulance. »

Elle s’est à nouveau exprimée après sa mort pour critiquer les critiques qui suggéraient que les stéroïdes et les médicaments de classe A étaient à l’origine de sa mort.

Elle a nié qu’il ait pris des drogues illégales et a déclaré qu’il n’avait pas « trop ​​de jus » avant de mourir.

Qui était Riche Piana ?

Rich Piana, 46 ans, était un bodybuilder professionnel de Floride qui gardait plus de 1,2 million de followers sur Instagram accros à ses selfies musclés.

Il a pris d’assaut Internet au cours des dernières années de sa vie, avec ses publications sur les réseaux sociaux, ses plans d’entraînement et ses activités de suppléments.

En 2016, il a révélé qu’il pesait un énorme 22e et que ce chiffre était en fait « en baisse » par rapport aux gains précédents.

La forme physique était dans son sang. Sa mère est également culturiste et l’a initié à ce sport alors qu’ils vivaient dans leur Californie natale.