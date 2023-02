Qui est cette fille, que le who’s who de Bollywood meurt d’envie d’entrer en contact ?

Cela fait un moment que Bollywood n’a pas été témoin du lancement d’un nouveau venu énorme et bruyant et ce buzz assourdissant est de retour avec une fille mystérieuse qui a non seulement attiré notre attention, mais aussi l’attention de certaines des plus grandes superstars de Bollywood !

Bien que nous ne sachions rien de l’identité de cette femme, la rumeur veut qu’elle soit un nouveau talent révolutionnaire qui a fait des vagues dans le cercle restreint de l’industrie avec son charme et son charisme. Nous entendons également que la voix de la fille est si fascinante qu’on ne peut pas en avoir assez d’elle. Lisez aussi: Kiara Advani, réception de Sidharth Malhotra: Alia Bhatt dans la création de Sawan Gandhi, Kareena Kapoor Khan choisit Manish Malhotra Qui portait quoi au grand faire

Tous les plus grands cinéastes et acteurs deviennent gaga de cette femme mystérieuse, ce qui nous fait attendre avec impatience d’en savoir plus sur elle ! Beaucoup ont également émis l’hypothèse que cette fille pourrait bien être la “prochaine grande chose” de l’industrie cinématographique. Lisez aussi: Bigg Boss 16 GRAND FINALE: L’élimination choquante de Priyanka Chahar Choudhary, le roulement des yeux de Tina Datta et l’atmosphère hostile Faits saillants du grand soir

Après beaucoup de fouilles et de gravillonnage, nous n’avons toujours pas été en mesure de découvrir grand-chose sur son parcours professionnel ou sa vie personnelle, à notre grande consternation. Et tandis que les passionnés de Bollywood et l’industrie attendent avec impatience le lancement officiel et le dévoilement de cette débutante, nous avons hâte de voir ce qui nous attend pour ce qui ne peut être décrit que comme le lancement de Bollywood le plus attendu et le plus attendu ! En attendant, nous recueillons plus d’informations sur Qui est cette fille et pourquoi crée-t-elle tant d’excitation et de buzz dans la ville, nous vous tiendrons au courant, restez à l’écoute.