Qui est-ce que je suis Chris Moyles d’une célébrité ?

CHRIS Moyles est un incontournable de la radio matinale depuis aussi longtemps que nous nous en souvenions.

Mais il troque désormais son studio pour la jungle, pour participer à I’m A Celebrity 2022.

Caractéristiques de Rex

Qui est Chris Moyles ?

Né Christopher David Moyles le 22 février 1974 à Leeds, Chris est un présentateur de radio et de télévision.

Le DJ a commencé sa carrière en diffusant sur la radio de son hôpital local.

Depuis 2015, il anime The Chris Moyles Show sur Radio X, après avoir quitté Radio 1 en 2012.

Chris est également un chanteur talentueux, et pendant sa pause de la radio, il est parti en tournée avec la comédie musicale Jesus Christ Superstar d’Andrew Lloyd Webber.

En savoir plus sur Chris Moyles Cavalier du cavalier À l’intérieur de la quarantaine de Chris Moyles de I’m A Celeb – y compris le pilote secret LANGAGE DES SIGNES Chris Moyles de I’m A Celeb révèle comment il enverra un signe secret depuis le camp

Quelles émissions de télévision et de radio Chris Moyles a-t-il présentées ?

En commençant sa carrière chez Capital, ce n’est que lorsque Chris a rejoint Radio 1 en 1997 qu’il est devenu un nom connu.

Il était initialement connu pour Drivetime, mais en 2004, il a obtenu sa grande chance lorsqu’il a repris le créneau convoité de Breakfast Show après le départ de Sara Cox.

Chris a eu un énorme succès dans cette machine à sous et à un moment donné, près de huit millions d’auditeurs se connectaient chaque jour.

En septembre 2009, il était le présentateur de petit-déjeuner le plus ancien de BBC Radio 1.





Il est devenu célèbre pour son style de diffusion “bad-boy” sur Radio 1 et a été impliqué dans de nombreuses controverses.

En 2012, il décide de quitter Radio 1 et, après quelques années de pause, il s’inscrit pour être l’animateur de Breakfast Show sur Radio X.

À la télévision, Chris a également animé un certain nombre d’émissions de télévision au fil des ans, notamment Big Breakfast, Comic Relief et Children In Need.

En 2006, il a atteint les demi-finales de The X Factor: Battle of the Stars sur ITV.

Chris Moyles est-il marié et a-t-il des enfants ?

Depuis octobre 2022, Chris n’est pas marié et n’a pas d’enfants.

En savoir plus sur le soleil GLITZ & GLAMOUR J’étais millionnaire à 6 ans – maintenant j’achète des supercars, des yachts et je dirige une entreprise DING DONG! Trois façons surprenantes de décharger plus rapidement la batterie de votre sonnette Ring

Il est cependant en couple avec Tiffany Austin, avec qui il a commencé à sortir en 2015.

Originaire de Los Angeles, la petite amie de Chris, Tiffany, est agente artistique.