Le transfert de David Beckham en Liga en 2003 a été l’un des transferts les plus discutés de l’histoire du football.

La décision déchirante du milieu de terrain de quitter Manchester United pour le tout blanc du Real Madrid a fait la une des journaux du monde entier. Mais alors que Beckham était déjà une icône du football, ainsi qu’une célébrité dans son pays natal, ses nouveaux coéquipiers auraient besoin d’être convaincus.

« Il y avait d’abord un certain scepticisme de la part de quelques-unes des stars du club », a déclaré l’expert du football espagnol Guillem Balague, qui a bien connu les Beckham pendant leur séjour dans la capitale. QuatreQuatreDeux. « Il y avait un élément de, ‘Qui est ce David Beckham? Est-il assez bon pour être ici ?

« Il n’était pas tout à fait au niveau de Figo, Ronaldo ou Zidane. Il y avait aussi une barrière linguistique. Seule une poignée de stars du Real, dont Figo, parlaient anglais », explique Balague.

Ainsi, Beckham a rejoint la tournée de pré-saison du club en Extrême-Orient avec un énorme point à prouver. Heureusement, il était prêt à retrousser ses manches.

« Les doutes à son sujet ont vite disparu une fois qu’il a commencé à s’entraîner avec l’équipe, car c’est un gars humble », ajoute Balague. «Je sais qu’il avait ses propres peurs en entrant dans ce vestiaire, mais il a conquis les gens pendant la pré-saison grâce à son éthique de travail. Il était évident qu’il était là pour réussir en tant que footballeur.

« Son rythme de travail s’est particulièrement démarqué, poursuit Balague. «Son style de jeu anglais, courir très fort et rester coincé, était admirable. Il est également révélateur que, malgré l’équipe qui compte déjà un certain nombre de sublimes tireurs de coups francs, Beckham est devenu l’homme principal sur coups de pied arrêtés.

Beckham a frappé le sol à Madrid, marquant lors de ses débuts en Liga et en inscrivant cinq lors de ses 16 premières apparitions – trois de ces coups francs. Malgré une période frustrante au club, au cours de laquelle Los Blancos a changé de direction à plusieurs reprises et a manqué à plusieurs reprises de l’argenterie, Beckham a joué un rôle crucial dans son équipe pour sceller le titre lors de sa dernière saison.

Après avoir été écarté par Fabio Capello, après avoir discrètement accepté de rejoindre LA Galaxy en MLS à la fin de son contrat, le capitaine anglais s’est battu pour reconquérir sa place dans l’équipe. Un coup franc sublime contre la Real Socieded dans le rodage a été énorme dans la course au titre qui a fait reculer le Real.

« En termes de football, il était adoré par ses coéquipiers et ses supporters en raison de son travail acharné, de son leadership et de son expertise des coups francs », explique Balague. On parle encore de ce coup franc contre la Sociedad.

