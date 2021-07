CATT Sadler est connue pour sa couverture médiatique de haut niveau sur divers points de vente.

La journaliste a annoncé qu’elle était infectée par Covid-19 le mardi 13 juillet, bien qu’elle ait été complètement vaccinée.

Catt Sadler a été infecté alors qu’il était complètement vacciné

Qui est Catt Sadler et quel âge a-t-elle ?

Catt Sadler est né le 24 août 1974 à Martinsville, dans l’Indiana.

L’homme de 46 ans est un journaliste spécialisé dans le divertissement dont le travail a été publié dans E! Des nouvelles, E! Week-end d’actualités et Pop quotidienne.

Avant son annulation en 2006, elle a co-animé l’émission télévisée The Daily 10 diffusée sur la chaîne câblée E!.

Elle a été nommée l’une des 10 meilleures radiodiffuseurs prometteurs dans le domaine du divertissement par le Los Angeles Times.

Sadler est la porte-parole internationale d’une organisation que sa mère a co-créée, appelée Women Like Us Foundation, une organisation à but non lucratif qui autonomise les femmes et les filles grâce à l’éducation et au développement économique.

Sadler a révélé qu’elle était malade avec la variante Delta Crédit : Getty

Que dit Catt Sadler à propos du Covid-19 ?

Sadler affirme avoir contracté un coronavirus en s’occupant d’une personne infectée.

Le mardi 13 juillet, elle a posté une photo sur Instagram expliquant qu’elle avait été infectée par une personne non vaccinée qui, selon elle, avait la grippe.

Sadler insiste sur le fait que vous ne devriez pas « baisser la garde ».

« Je pensais que j’irais bien », a admis Sadler sur Instagram. « Eh bien, je ne le suis pas. »

Bien qu’il soit complètement vacciné, Sadler présente des symptômes graves.

« Deux jours de fièvre maintenant. Battements de tête. Congestion extrême. Même un peu de pus étrange sort de mes yeux. Fatigue sérieuse; aucune énergie même pour quitter le lit », a-t-elle déclaré.

Sadler a révélé qu’elle était malade de la variante Delta, une souche de Covid qui se propage rapidement aux États-Unis.

« Delta est implacable et très contagieux et m’a attrapé même après avoir été vacciné », a-t-elle déclaré.

Sadler insiste sur le fait que les gens ne devraient pas cesser de porter leurs masques.

« Si vous n’êtes pas vacciné et que vous ne portez pas de masque, je vous assure que vous ne voulez pas vous sentir comme ça et non seulement vous finirez par tomber malade, mais vous le transmettrez à d’autres », a-t-elle déclaré.

« Si vous êtes vacciné, ne baissez pas la garde. Si vous êtes dans la foule ou à l’intérieur en public, je vous recommande fortement de prendre la précaution supplémentaire de porter un masque. »

Elle a poursuivi: « Je vous dis cela pour que vous compreniez que la pandémie n’est vraiment PAS terminée. »

Catt Sadler est-il marié ?

En 2001, Sadler a épousé le directeur de la mode Kyle Boyd, qu’elle a rencontré à l’université.

Les deux ont deux fils : Austin (2001) et Arion (2005).

En 2009, Sadler a rencontré Brett Johnson, qu’elle a rencontré à l’Indianapolis 500.

Ils se sont fiancés cinq mois plus tard, en octobre, mais ont mis fin à leurs fiançailles une semaine plus tard et ont continué à sortir ensemble.

En 2010, Sadler a commencé à sortir avec Rhys David Thomas, un producteur de films britannique, après l’avoir rencontré lors d’un événement caritatif à Los Angeles.

Le couple s’est marié en 2011, mais Sadler a demandé le divorce en 2016.