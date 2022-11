Qui est Catherine Ommanney et qu’a-t-elle dit à propos du prince Harry ?

CATHERINE Ommanney est surtout connue comme une vraie femme au foyer de DC, après avoir fait irruption dans le cercle d’élite de Washington.

Maintenant, la star de télé-réalité a révélé au Sun qu’elle avait eu une brève romance avec le prince Harry. Voici tout ce que vous devez savoir.

Catherine Ommanney a rencontré le prince Harry en 2006 Crédit : My Story Media

Qui est Catherine Ommanney ?

Catherine Ommanney, 51 ans, est une star de télé-réalité britannique et décoratrice d’intérieur, de Londres, en Angleterre.

Elle est surtout connue pour avoir joué dans la série télé-réalité américaine Bravo – The Real Housewives of DC

Catherine est devenue célèbre dans la série en 2010, après avoir déménagé aux États-Unis en 2008 pour épouser son deuxième mari, Charles Ommaney.

Bien que leur relation semble fonctionner à l’écran, le couple s’est finalement séparé en 2010 et a ensuite divorcé.

Catherine a deux enfants d’un précédent mariage.

La femme divorcée a parlé en exclusivité au Sun pour la première fois de son aventure d’un mois avec le prince Harry – alors qu’il n’avait que 21 ans et qu’elle était mère de deux enfants à 34 ans.

Qu’a dit Catherine Ommanney à propos du prince Harry ?

Catherine a parlé du temps qu’elle a passé avec le prince Harry après avoir appris que le prince écrivait sur ses ex-petites amies dans ses nouveaux mémoires – Spare.

La maman de deux enfants ne s’attend cependant pas à figurer dans son prochain livre très attendu.

Parlant de leur aventure passée, Catherine a déclaré qu’elle avait passé le “moment de ma vie” en 2006 avec le prince qui lui avait donné “le baiser le plus passionné que j’aie jamais eu” après s’être rencontré au branché Art Bar à Londres.

Elle a également déclaré au Sun dimanche que le couple a agi comme des adolescents et s’est embrassé passionnément pendant les rendez-vous – posant même pour une photo dans une baignoire ensemble.

La personnalité de la télévision l’a même affectueusement surnommé “bébé” car il avait l’habitude de sucer des sucettes.

Catherine affirme qu’au moment de leur brève histoire d’amour, Harry entretenait une relation à long terme avec la mondaine Chelsy Davy et qu’elle était séparée de son ex-mari Stephen.

Elle ne sait pas si Harry était en pause avec Chelsy pendant le temps qu’ils ont passé ensemble.

Elle a déclaré au Sun dimanche: “Je doute que je serai dans le livre de Harry car un prince ne peut pas s’enfuir avec une mère de deux enfants de 34 ans, ce n’est tout simplement pas la chose à faire.”

Parlant du moment où ils se sont rencontrés, elle a ajouté: «Nous avions des amis communs dans le secteur immobilier et il s’est présenté.

“Harry portait un chapeau de style australien qui m’a fait rire alors je lui ai demandé : ‘A quoi tu ressembles à *** là-dedans ?’

“Je ne pense pas qu’il était habitué à ce que les gens prennent le Mickey et une fois que nous avons commencé à parler, c’était comme s’il n’y avait personne d’autre dans la pièce.”

Parlant de Majorque, où elle vit maintenant, Catherine a poursuivi: ” Il n’avait que 21 ans, donc une relation était la chose la plus éloignée de mon esprit.

“Mais quand tout le monde a commencé à partir vers 23 heures, Harry a pointé l’un des trois Range Rover garés à l’extérieur et a dit:” Montez avec moi “, ce que j’ai trouvé très flatteur.

«Nous avons été conduits à la discothèque Eclipse à South Kensington et descendus dans la zone VIP.

“Quelques instants plus tard, le manager est venu et a demandé : ‘Quelle est votre chanson préférée ?’ Harry a dit: “Gnarls Barkley, fou.”

“C’est arrivé une seconde plus tard et j’ai dit : ‘Tu es tellement gâtée.’ Harry se contenta de rire.

“J’ai commencé à discuter avec quelqu’un et Harry a sorti le chiffon du seau à champagne et l’a mis sur ma tête. J’étais un peu contrarié parce qu’il faisait très froid. Je lui ai dit, ‘Arrête d’être si nécessiteux, ce n’est pas la façon de se comporter.’

“L’un de ses gardes de sécurité est venu et l’a réprimandé en disant: ‘Attrapez-vous, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça.’

«Je l’ai vu se faire gronder comme ça plusieurs fois.

“Nous sommes allés dans un autre club mais après une demi-heure j’ai dit à Harry : ‘Je meurs de faim, est-ce que tu fais un bon sandwich au bacon ?’

“Il a dit:” Je fais un excellent sandwich au bacon “et nous sommes retournés chez son ami à Chelsea.

“Harry et moi avons partagé une cigarette sur les marches à l’extérieur et il s’est vraiment ouvert à moi.”

Au cours de leur conversation, Catherine affirme que le prince lui a parlé de sa relation avec sa grand-mère, la reine Elizabeth et “à quel point ils étaient proches”.

Elle a ajouté: «Nous sommes montés dans la salle de bain et avons commencé à faire des bêtises comme des adolescents, en chantant dans des brosses à dents comme s’il s’agissait de microphones. Nous sommes entrés dans le bain avec nos vêtements et un de nos amis a pris une photo avec mon téléphone.

“Harry et moi sommes allés à la cuisine et il a fait un excellent sandwich au bacon. Nous nous sommes assis dans la cuisine à bavarder pendant des heures et nous avons tous les deux eu le fou rire.

”Nous avons commencé à jouer au combat et je pense que nous luttions de temps en temps pendant environ 15 minutes quand je lui ai dit que je devais rentrer à la maison.

“C’est alors qu’il m’a soulevé par la taille du sol et m’a maintenu contre le mur. Il m’a donné le baiser le plus incroyable et le plus passionné que j’aie jamais eu de ma vie. J’étais absolument sans voix.

Après leur rencontre, Catherine a déclaré que Harry avait insisté pour la ramener dans la maison qu’elle partageait à Battersea à Londres, avec ses filles Ruby et Jade, qui avaient alors six et huit ans.

Elle a déclaré: «Nous avons continué à envoyer des SMS et je l’ai revu environ une semaine plus tard dans un bar de Kensington.

«Nous avons eu un autre baiser et Harry était très élogieux, me disant à quel point j’étais belle. Nous nous sommes rencontrés encore quelques fois, toujours dans des bars privés.

Mais leur aventure s’est interrompue après deux autres rendez-vous et le prince Harry a changé de numéro.

Le couple ne s’est revu qu’en 2009, lorsqu’ils se sont croisés lors d’un match de polo à la Barbade.

A l’époque Catherine était mariée à son deuxième mari.

Elle a déclaré: “Harry a dépassé ses gardes du corps pour me faire un bisou et un câlin et nous avons eu une excellente conversation. Avec le recul, c’est dommage que nous ne soyons pas restés amis.

“J’ai passé le meilleur moment de ma vie quand j’étais avec Harry alors que nous avions le sens de l’humour de l’autre.

“Sans être arrogant, je pense qu’on s’aimait bien tous les deux même s’il était bien trop jeune pour moi. S’il n’était pas royal et qu’il avait peut-être dix ans de plus, il serait mon homme parfait.

«Si Harry franchissait la porte ici maintenant, il me donnerait probablement un high five et je suis sûr que nous nous reverrons, car le monde est un petit endroit.

“J’espère qu’il est heureux et qu’il a enfin trouvé un peu de liberté, car c’est quelque chose qu’il recherchait désespérément à l’époque.

“J’espère que Meghan prendra soin de lui et je ne lui souhaite rien d’autre que du bonheur et du succès car c’est un être humain très courageux, charismatique, incroyablement drôle, intelligent et charmant.”