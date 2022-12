Qui est Cassidy Clark ? Faits sur le candidat ‘Survivor’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Robert Voets/CBS

Cassidy Clark est l’une des cinq finalistes restantes avant la finale de la saison 43 de “Survivor”.

Elle a remporté deux défis d’immunité individuels jusqu’à présent.

Cassidy était à l’origine censé être dans la saison 41 de “Survivor” avant que COVID-19 ne frappe.

Cassidy-Clark se fait un nom alors que les jours se terminent sur la saison 43 de Survivant. Elle a commencé dans la tribu dominante Coco et a joué un jeu discret au début de la fusion. Ces dernières semaines, elle et son ancien allié, Karla Cruz Godoy, ont envisagé de se retourner pour améliorer leurs propres jeux. De plus, Cassidy a remporté deux défis d’immunité d’embrayage pour l’aider à rester dans le jeu sans la protection d’une idole d’immunité cachée.

Maintenant, elle est l’une des cinq joueuses qui espèrent encore remporter le prix d’un million de dollars lors de la finale du 14 décembre. Cassidy affronte Karla, Owen Knight, Jesse Lopez et Mike Gabler. En savoir plus sur le joueur de 26 ans ci-dessous:

1. Que fait Cassidy ?

Cassidy travaille comme créatrice de mode à Austin, au Texas. Elle dit qu’elle est fan de “la plupart des formes d’art” et aime “parcourir les vieux vêtements et les bibelots de vos grands-parents”. Cassidy est diplômée de la Texas State University avec un diplôme en marchandisage de la mode en 2020, selon son LinkedIn. Elle était membre de la Fashion Merchandising Association pendant ses études.

2. La soeur de Cassidy est morte d’une overdose

La sœur aînée de Cassidy, Catherine Clark, est décédé d’une surdose accidentelle en 2017. Cassidy a écrit sur la perte déchirante sur Instagram. “Je n’ai jamais connu un si grand chagrin de ma vie”, a-t-elle partagé. “Perdre ma sœur unique, c’est comme perdre mon cœur, mon mentor, mon enfance. Je ne sais pas comment résumer avec des mots le vide que je ressens depuis que tu as quitté ce monde, la douleur de savoir que je n’ai pas eu la chance de te dire au revoir, de te rappeler à quel point je t’aime.

3. Cassidy a 2 frères

En plus de sa sœur, Catherine, Cassidy a également deux frères. Dans une interview avec Paradeelle se souvient d’avoir regardé Survivant avec sa famille grandissant, puis rejoignant des ligues fantastiques avec ses frères en vieillissant. “Mon frère et moi maintenons toujours la tradition de faire une grande fête pour Survivant finales, c’est ce que nous faisions quand nous étions enfants », a expliqué Cassidy. “Nous avons tous auditionné ensemble, donc ça a été une vraie expérience familiale pour moi.”

4. Cassidy était presque dans la saison 41 de “Survivor”

La saison 43 était en fait la deuxième chance de Cassidy d’être sur Survivant. Elle a dit Parade qu’elle a suivi le processus de casting pour la 41e saison de l’émission et qu’elle a même été choisie pour faire partie de la distribution. Elle était à une semaine de partir pour filmer en 2020 lorsque COVID-19 a frappé. “Ils ont fini par retravailler le casting et j’en ai été retiré”, se souvient Cassidy. « Je ne savais pas si j’allais avoir une autre chance de jouer. En fait, j’ai dû réauditionner et envoyer une autre vidéo, recommencer tout le processus même pour récupérer ma place ici.

5. Cassidy est en couple

Cassidy poste souvent des photos avec son petit ami, Matthieu Harrisson, sur Instagram. Ils se sont rencontrés en août 2019 et ont apparemment commencé à se fréquenter plus tard cette année-là.

