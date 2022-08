Qui est Casey Greenfield et quand a-t-elle eu un enfant avec Jeffrey Toobin ?

CASEY Greenfield a réussi à rester à l’écart des projecteurs après le drame après que Jeffrey Toobin ait été renvoyé du New Yorker.

Greenfield aurait eu une liaison secrète pendant plus d’une décennie avec l’ancien écrivain du New Yorker en disgrâce Jeffrey Toobin, se terminant par un enfant amoureux en 2008.

Casey Greenfield Crédit : Facebook

Qui est Casey Greenfield ?

Casey Greenfield est une avocate américaine et diplômée de la Yale Law School qui a créé son propre cabinet, Casey Greenfield PC, en 2015.

Greenfield a fait la une des journaux en 2009 après que des informations aient affirmé qu’elle était enceinte du bébé de Jeffrey Toobin. Il est analyste juridique pour CNN.

Des sources ont déclaré au Daily News en 2010 que leur liaison présumée avait commencé lorsque la jeune avocate est tombée amoureuse de la mariée Toobin, aujourd’hui âgée de 62 ans, alors qu’elle était dans la vingtaine.

“Jeff et Casey se sont vus de temps en temps au fil des ans”, a déclaré une source au journal.

“Elle a été mariée à quelqu’un d’autre pendant deux ans. Après son divorce, elle a recommencé à voir Jeff. Il a dit qu’il allait quitter sa femme pour elle. Mais, à ce moment-là, Casey avait commencé à se méfier de lui. Elle soupçonnait qu’il avait plusieurs d’autres maîtresses.”

Un article du New York Times de 2012 sur la nouvelle pratique de Greenfield à l’époque affirme que les amants se sont rencontrés dans le bureau de Condé Nast à New York lorsque Greenfield a travaillé comme vérificateur des faits pour Glamour tout en prenant une pause de l’école de droit.

Ils ont immédiatement commencé une relation secrète qui aurait duré près d’une décennie.

Lorsque Greenfield est tombée enceinte de son enfant en 2008, Toobin lui aurait proposé “de l’argent si elle se faisait avorter”, a rapporté le Daily News.

Il a proposé de payer pour qu’elle ait un autre enfant plus tard par l’intermédiaire d’un donneur de sperme, selon le Daily News.

“Quand Casey n’a pas voulu avorter, Jeff lui a dit qu’elle allait le regretter, qu’elle ne devait pas attendre d’aide de sa part”, a affirmé une autre source.

Quand a-t-elle eu un enfant avec Jeffrey Toobin ?

Greenfield a donné naissance à son enfant, Rory, en 2009.

Elle a subi un test ADN risqué pendant sa grossesse, pour prouver que Toobin était le père.

Un juge du tribunal de la famille de Manhattan a ordonné à Toobin de payer une pension alimentaire, après que les résultats du test aient confirmé qu’il était le père, selon le journal.

Mais lorsqu’il a refusé de payer le montant total, l’avocat de Greenfield a menacé d’en parler à ses employeurs et de saisir son chemin, ce qui a incité Toobin à payer.

Jeffrey Toobin revient sur CNN après 8 mois d’absence suite au scandale de 2020 qui lui a coûté son poste au New Yorker Crédit : AP

Pourquoi Toobin a-t-il été viré du New Yorker ?

En octobre 2020, Toobin a fait la une des journaux pour s’être exposé et se masturber lors d’un appel Zoom entre des collègues new-yorkais et des travailleurs de la radio WNYC.

Toobin a déclaré à Vice dans un communiqué: “J’ai fait une erreur stupide et embarrassante, croyant que j’étais hors caméra.

“Je m’excuse auprès de ma femme, ma famille, mes amis et mes collègues.”

Le journal l’a suspendu à la suite de l’incident, puis l’a licencié en novembre 2020, cependant, CNN a déclaré qu’il était “trop ​​bon” pour être renvoyé de leur réseau.

Toobin a-t-il quitté CNN ?

Huit mois après son incident Zoom, Toobin est revenu sur CNN le 10 juin 2021.

“Je suis désolé pour les gens qui ont lu mon travail et qui m’ont regardé sur CNN qui pensaient que j’étais une meilleure personne que ça. Et donc, vous savez, j’ai beaucoup à reconstruire, mais je me sens très privilégié et très chanceux que Je vais pouvoir essayer de le faire”, a déclaré Toobin à Alisyn Camerota de CNN sur CNN Newsroom, après son retour.

“J’essaie de redevenir le genre de personne en qui les gens peuvent à nouveau faire confiance”, a-t-il poursuivi.

Dans le cadre de sa réhabilitation de lui-même, Toobin a discuté de thérapie et de service public, comme travailler dans une banque alimentaire pour mieux s’aider et s’humilier.

Cependant, Toobin a annoncé sur Twitter le 12 août 2022 qu’il quittait CNN.

Son tweet déclaré: “Amis, j’ai décidé qu’après 20 ans, je quittais @cnn après mes vacances. C’était super de passer mon dernier jour à l’antenne avec des copains Wolf, Anderson et Don.

“J’adore tous mes anciens collègues. Surveillez mon prochain livre, sur l’attentat d’Oklahoma City, à paraître en 2023 de @simonandschuster”

Jeffrey Toobin est-il marié ?

Toobin est marié à Amy Bennett McIntosh et vient de célébrer son 35e anniversaire de mariage en mai 2021.

Le couple s’est rencontré alors qu’il était étudiant alors qu’il fréquentait l’Université de Harvard et travaillait au Harvard Crimson.

Ils vivent à New York et partagent une fille et un fils ensemble.