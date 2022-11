Qui est Casey DeSantis, la femme de Ron DeSantis ?

La carrière politique du GOUVERNEUR Ron DeSantis maintient son mariage avec Casey aux yeux du public.

Cependant, Casey DeSantis était déjà sous les projecteurs pour son travail de présentatrice de nouvelles locales.

Ron DeSantis est souvent soutenu par sa femme, le journaliste Casey DeSantis Crédit : Getty

Qui est Casey, la femme de Ron DeSantis ?

Né le 26 juin 1980, Casey DeSantis est née Jill Casey Black à Troy, Ohio.

La diplômée du College of Charleston a commencé sa carrière dans la radiodiffusion en animant des concerts sur les émissions de la chaîne Golf On The Tee et PGA Tour Today.

Casey a obtenu une reconnaissance plus locale en tant que présentateur de la station indépendante de Floride WJXT.

Le journaliste a également occupé des postes au sein de la filiale de NBC à Jacksonville, WTLV, et de la filiale d’ABC, WJXX.

En septembre 2010, Casey a épousé le futur gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Quelque temps plus tôt, la présentatrice de télévision de l’époque avait rencontré l’officier de marine de l’époque, Ron, alors qu’elle couvrait un match de golf à l’Université de Floride.

Concernant leur première rencontre et comment cela s’est transformé en mariage, Casey a déclaré à First Coast News : “Nous nous sommes rencontrés à l’Université de Floride du Nord sur le practice de Kernan.

“Je n’arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule parce que je voulais le seau de balles que quelqu’un avait laissé parce que mon swing était si terrible.

“J’avais besoin d’autant d’entraînement que possible. Alors que je regarde derrière moi, Ron est là-bas. Il pense que je le regarde.”

Le diffuseur a rappelé: “Je regardais vraiment les balles. Bref, nous avons commencé à parler et c’est comme ça que nous nous sommes rencontrés.”

Elle a ajouté: “Il a toujours été un gars qui m’a poussé dans la bonne direction pour réussir et je pense que c’est très spécial.

“Il fait du bon travail. J’apprécie beaucoup le travail qu’il fait lorsqu’il a la chance d’être à la maison.”

Ron et Casey ont trois enfants ensemble, leur plus jeune est né en mars 2020 Crédit : Instagram/caseydesantis

Ron et Casey ont-ils des enfants ?

Ron et Casey ont trois enfants ensemble, deux filles nommées Madison et Mamie et un fils nommé Mason.

Leur plus jeune enfant, Mamie, est née en mars 2020.

Le lundi 30 mars, la Première Dame de Floride a publié la nouvelle du bébé sur Twitter et a annoncé : “Ron et moi sommes plus que bénis d’accueillir dans le monde notre nouvelle petite fille, Mamie.

“À 7 livres 4 onces, elle était la plus petite du groupe, mais elle tient déjà le coup. Madison et Mason sont tellement excités pour leur nouvelle petite sœur!”

Qu’est-il arrivé à Casey ?

Le 4 octobre 2021, il a été révélé que Casey avait reçu un diagnostic de cancer du sein.

Ron DeSantis a publié une déclaration et a déclaré: “Je suis attristé d’annoncer que l’estimée Première Dame de Floride et ma femme bien-aimée ont reçu un diagnostic de cancer du sein.

“En tant que mère de trois jeunes enfants, Casey est la pièce maîtresse de notre famille et a eu un impact sur la vie d’innombrables Floridiens grâce à ses initiatives en tant que Première Dame.

“Alors qu’elle fait face à l’épreuve la plus difficile de sa vie, elle aura non seulement mon soutien indéfectible, mais aussi le soutien de toute notre famille, ainsi que les prières et les meilleurs vœux des Floridiens de tout notre État. Casey est une vraie battante, et elle n’abandonnera jamais, jamais, jamais.”

Le 3 mars 2022, le gouverneur a partagé une mise à jour avec ses abonnés sur Twitter et a mentionné : “J’ai une mise à jour positive sur ma femme Casey DeSantis.

“Après avoir subi à la fois un traitement et une intervention chirurgicale pour un cancer du sein, elle est maintenant considérée comme sans cancer.

“Elle a encore du pain sur la planche, mais je suis convaincu qu’elle va se rétablir complètement. Merci pour toutes vos pensées et vos prières. Que Dieu vous bénisse tous.”

Depuis qu’elle s’est remise de son épreuve du cancer du sein, Casey a soutenu Ron dans sa campagne pour sa réélection.

Pour les élections américaines de mi-mandat de novembre 2022 en Floride, Ron affronte le candidat démocrate Charlie Crist.