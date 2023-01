Qui est Carter Reum ? Faits sur le mari de Paris Hilton – Hollywood Life

Plus d’actualités sur Paris Hilton :

Paris Hilton a épousé Carter Reum en novembre 2021.

Ils avaient été ouverts sur leur parcours de FIV.

Le couple a annoncé avoir accueilli un petit garçon en janvier 2023.

Paris-Hilton, 41 ans, est officiellement maman ! L’héritière de l’hôtel/DJ/icône de la culture pop a épousé son beau Carter Reum, 40 ans, à Bel-Air le jeudi 11 novembre 2021 et le 24 janvier, elle a annoncé l’arrivée de son premier enfant, un fils, avec lui, via mère porteuse. “Vous êtes déjà aimé au-delà des mots”, a-t-elle écrit sur Instagram à côté d’une photo d’un emoji au cœur bleu et d’une main parfaitement manucurée tenant une main de bébé.

Sa vie amoureuse est sous les projecteurs depuis des années, et cela a marqué son quatrième engagement de haut niveau. Cependant, Carter a clairement indiqué qu’il aimait Paris inconditionnellement. “Dès notre tout premier rendez-vous, j’ai pu découvrir le vrai Paris”, s’est-il exclamé. “Comme le savent les personnes qui ont vu son documentaire et son récent travail de plaidoyer, Paris est gentille, intelligente, motivée, authentique et une femme incroyable.” Dans un mouvement ultra-romantique, Carter a posé la question au 40e anniversaire de Paris avec ses amis et sa famille présents. Voici plus à savoir sur Carter:

Que fait Carter Reum ?

Carter, avec son frère Courtney Reum, a cofondé M13, “une société de développement de marque et d’investissement qui accélère les entreprises au carrefour des produits de consommation, de la technologie et des médias”, selon Medium. Carter, à 25 ans, était “ennuyé par son expérience de consommation” et a co-créé VEEV, une société de spiritueux haut de gamme qui a été acquise par Luxco en 2016. VEEV Spirits est une marque de vodka qui était à la fois la première liqueur à base d’açai et la première à créer dans une installation substantielle. Avec la vente de VEEV, ils ont créé M13, leur société d’investissement, et il a été signalé en 2016 que la société syndiquait 100 millions de dollars d’investissements dans des dizaines de startups.

Le père de Carter et Courtney était W.Robert Reum, un dirigeant d’entreprise éminent qui était également impliqué dans les affaires civiques et la philanthropie de Chicago. Il est décédé le 4 février 2017. En octobre, Carter et Courtney lui ont écrit un hommage affectueux. “Notre père a de nombreuses qualités incroyables : son amour, son dynamisme, son athlétisme, son sens de l’humour, son intellect, et la liste continue. Cependant, il a une qualité d’arme secrète que vous ne pouvez pas enseigner : le bon sens. Je sais que ce n’est peut-être pas excitant, mais c’est sans doute l’un des traits les plus sous-estimés pour un leader et un être humain », a-t-il écrit, faisant intentionnellement référence à son défunt père au présent.

Depuis combien de temps Paris Hilton et Carter Reum sont-ils ensemble ?

La relation de Carter et Paris est devenue publique lorsqu’ils ont été aperçus en train de s’embrasser et de se câliner lors d’une after-party des Golden Globes en janvier 2020. Leur romance a commencé tranquillement quelques semaines auparavant à la fin de 2019. Il s’agissait de la première relation sérieuse de Paris après la fin de ses fiançailles avec Chris Zylka en novembre 2018.

Comment Paris Hilton et Carter Reum se sont-ils rencontrés ?

Carter fait partie du “cercle d’amis de Gwyneth Paltrow”, selon E! Nouvelles. Le site a rapporté que Carter et Paris se sont rencontrés par le biais d’amis communs qui ont couru dans le même cercle et se sont bien entendus ! Paris avait passé du temps avec moi après sa rupture avec Chris, mais était enfin prête à passer à autre chose quand elle a rencontré Carter !

Carter Reum est un auteur

Carter est un auteur publié. Avec son frère, Carter a écrit le S de 2018raccourcir votre startup : Accélérez le succès avec des conseils non conventionnels des tranchées.

Combien vaut Carter Reum ?

On estime que Carter Reum vaut 300 millions de dollars. Il a vendu sa société de vodka, VEEV, pour plus de sept fois son chiffre d’affaires et a vécu de manière impressionnante grâce à ses diverses entreprises et investissements.

