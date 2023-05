Qui est Carson Garrett ? 5 choses sur le candidat ‘Survivor 44’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Paramount+

Carson Garrett est un concurrent de la saison 44 de « Survivor ».

C’est le plus jeune joueur de la saison.

C’est un étudiant ingénieur de la NASA.

Carson Garret a été presque parfait Survivant joueur. Il a été social, stratégique et a dominé les compétitions de puzzle de la saison 44. Il s’est même renforcé physiquement avant de s’envoler pour les Fidji ! À 20 ans, Carson est le plus jeune concurrent sur Survivant 44, ce qui lui a permis d’être sous-estimé par les autres joueurs. À l’approche de la fin de partie, Carson a de grandes chances de tout gagner. Voici tout ce que vous devez savoir sur Carson Garrett.

Carson vient de Géorgie.

Carson est originaire de Rome, en Géorgie, mais il vit maintenant à Atlanta. Il est retourné dans sa ville natale pour sa première soirée de l’épisode 1, qui s’est tenue au Historic Desoto Theatre. Carson a invité sa famille, ses amis et Survivant fans à la fête, qu’il a documentée sur Instagram.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





C’est un étudiant ingénieur de la NASA.

Carson est actuellement stagiaire en ingénierie aérospatiale au Johnson Space Center de la NASA. Il a ce stage depuis août 2022, selon son LinkedIn. Avant qu’il continue SurvivantCarson a suivi deux semestres de formation en développement de la main-d’œuvre à la NASA.

Son arrière-grand-père travaillait à la NASA.

Dans une interview d’avant-match, Carson a nommé son arrière-grand-père comme son inspiration dans la vie. Il a dit que son arrière-grand-père avait grandi dans la pauvreté, mais qu’il avait réussi à devenir ingénieur en chef au Marshall Space Flight Center de la NASA.

Il est le plus jeune concurrent de « Survivor 44 ».

À 20 ans, Carson est le plus jeune concurrent de la nouvelle saison de Survivant. Il est né le 10 décembre 2001 et a eu 21 ans quelques mois après le tournage. S’il gagne, Carson remplacera le champion de la saison 21 Jud « Fabio » Birza comme le plus jeune vainqueur de tous les temps (Fabio avait 21 ans quand il a gagné).

Plus Survivant

Il a pratiqué des puzzles avant le spectacle.

Carson a révélé dans le premier épisode qu’il pratiquait une variété de Survivant énigmes avant son arrivée aux Fidji. Sa pratique a porté ses fruits, puisqu’il a aidé sa tribu Tika à remporter la partie puzzle du premier défi d’immunité. Il a continué à écraser les énigmes tout au long de la post-fusion, remportant sa première immunité individuelle lors du Final 8 contre la bête comp. Frannie Marin.

Lien connexe En rapport: Yam Yam Arocho: 5 choses à savoir sur le candidat « survivant » qui fait l’histoire

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.