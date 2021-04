CAROLINE Hawley est l’une des antiquaires les plus expérimentées de Bargain Hunt, avec une carrière qui s’étend sur plus de trois décennies, elle connaît toutes les ficelles du métier.

Rejoint par une énorme équipe d’autres professionnels, Caroline est une habituée de Bargain Hunt, mais a également fait un certain nombre d’apparitions à la télévision dans d’autres émissions.

Qui est Caroline Hawley?

Caroline s’occupe d’antiquités et collectionne des objets vintage depuis qu’elle est adolescente.

Autodidacte, elle a ouvert sa première boutique en 1983, appelée Penny Farthing Antiques, où elle s’est établie dans la région en tant que commerçante avisée.

Lors d’un entretien avec Le Yorkshire, Caroline a expliqué d’où venait son amour des antiquités: «Quand je suis allée aux enchères et que je faisais des ventes, des choses comme ça, dans notre salle des fêtes. J’ai rapidement commencé à vendre de petites choses à moi – mais toujours pour des associations caritatives locales.

«Il y avait aussi une astuce que nous avons découverte, en tant qu’enfants, où les gens de plusieurs décennies venaient de jeter des choses – des morceaux cassés, de vieilles bouteilles de verre pour les boissons gazeuses, des choses comme ça.

«Pour moi, c’était fascinant parce que tout racontait une histoire. J’aime toujours cet aspect de l’entreprise, quand je trouve quelque chose dans, disons, une liquidation de maison ou une journée d’évaluation, j’ai toujours l’air de regarder au-delà de tout potentiel qui en vaut la peine, et je me dis: « Qui possédait cela, qui aimait ça, qu’est-ce que ça me dit? Quelle est l’histoire ici? »

À quelles émissions de télévision Caroline a-t-elle participé?

En raison de son expertise antique, Caroline a participé à un certain nombre d’émissions de télévision en tant qu’expert.

Son CV à la caméra comprend des passages sur Flog It! et mettez votre argent là où votre bouche est, mais elle est surtout connue pour son temps sur Bargain Hunt en tant que l’un des experts professionnels.

Caroline est-elle mariée?

Caroline est mariée à l’ancien footballeur John Hawley et ce depuis 2008.

Pendant ses jours de jeu, John a joué pour Arsenal, Hull City, Scunthorpe United et Bradford City. Tout en jouant pour Bradford, il a participé aux efforts de sauvetage lors de l’incendie du stade de Bradford City. John a été crédité d’avoir sauvé la vie d’un partisan après l’avoir mis en sécurité.

Ensemble, le couple possède et dirige Hawleys Auctioneers, une boutique de vente aux enchères située à North Cave et Beverley dans l’East Yorkshire.

Avant d’être footballeur, John a brièvement travaillé dans la boutique d’antiquités de son père en 1966.

Caroline a-t-elle des enfants?

Caroline a deux fils, James et Charles, de son précédent mariage avant John.





Elle a déjà mentionné comment, alors qu’elle était enceinte de Charles, elle avait commencé à travailler en soumissionnant à une vente aux enchères.

Caroline a déclaré: «J’étais très enceinte de Charles lors d’une vente aux enchères, et en fait, je suis entrée en travail alors que j’offrais pour quelque chose ou autre. J’ai réussi à l’acheter avant d’être transporté à la maternité.