Qui est Carol Vorderman et quelle est sa valeur nette ?

CAROL Vorderman est sur nos écrans depuis des décennies.

Le trésor national est l’une des stars de télévision les plus populaires de Grande-Bretagne. Voici la vérité sur elle…

Qui est Carol Vorderman ?

Carol est une personnalité de la télévision galloise qui est surtout connue pour avoir animé le jeu télévisé Countdown.

Elle est née la veille de Noël en 1960, dans le Bedfordshire, mais a déménagé à Prestatyn dans le nord du Pays de Galles après la séparation de ses parents.

La star talentueuse a étudié l’ingénierie à l’Université de Cambridge, avant de travailler comme ingénieur civil junior à la centrale électrique de Dinorwig au Pays de Galles.

Non contente de conquérir le monde de la télévision, Carol a également pris son envol, devenant membre à part entière des Cadets de l’Air.

Carol est annoncée comme l’une des femmes les plus sexy de Grande-Bretagne après avoir commencé à montrer sa silhouette de tueur dans des robes moulantes.

Carol est également célèbre pour avoir accueilli les Pride of Britain Awards depuis sa création en 1999.





Quand était Carol Vorderman sur Countdown?

Carol a rejoint Countdown pour la première fois en 1982 alors qu’elle était dans la vingtaine.

Elle a co-animé l’émission jusqu’en 2008.

Elle a obtenu le concert après que sa mère ait organisé une audition pour l’émission, alors âgée de 21 ans, après avoir vu une annonce dans un journal à la recherche de femmes ayant de bonnes compétences en calcul.

Malgré son jeune âge, Carol a décroché le poste et est apparue dans Countdown avec Richard Whiteley de 1982 jusqu’à sa mort en juin 2005.

Elle enchaîne ensuite aux côtés de Des Lynam puis de Des O’Connor jusqu’en 2008.

Elle a été remplacée par Rachel Riley qui a également fait sensation dans le rôle.

Les 26 années de Carol dans la série l’ont amenée à devenir l’une des femmes les mieux payées de Grande-Bretagne.

À quelles autres émissions de télévision Carol Vorderman a-t-elle participé?

Après avoir décroché son concert sur Countdown, Carol a joué dans de nombreuses émissions de télévision telles que Loose Women de 2011 à 2014, Have I Got News for You, The Sunday Night Project et Lorraine.

Elle a participé à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! en 2016 et elle apparaîtra dans la version All Stars qui sera diffusée en 2023.

Quelle est la valeur nette de Carol Vorderman ?

Carol a accumulé une fortune depuis qu’elle est devenue célèbre.

Elle a une fortune estimée à 18 millions de livres sterling.

Cela tient à ses apparitions régulières à la télévision ainsi qu’à ses mentions.

Carol Vorderman est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Non, elle ne l’est pas, mais elle a été mariée deux fois.

D’abord à l’officier de la Royal Navy Christopher Mather de 1985 à 1986, puis au consultant en gestion Patrick King de 1990 à 2000.

Carol et Patrick ont ​​deux enfants ensemble, Katie et Cameron.

La jolie brune Katie est diplômée de l’Université de Cambridge en 2015, et ce fut un moment spécial pour Carol.

Carol a déclaré au Mail Online: «Je suis si fière. Nous sommes l’un des rares duos mère-fille à avoir étudié les sciences et l’ingénierie à Cambridge.

Depuis octobre 2022, Carol sort actuellement mais son statut relationnel est célibataire.

Quand était Carol Vorderman sur I’m A Celebrity?

Curvy Carol a envoyé les températures de la jungle à un niveau record lorsqu’elle a joué dans I’m A Celebrity.

Elle était l’une des douze stars australiennes à participer en 2016.

Elle a commencé à courir après son arrivée dans la jungle, excellant dans le premier essai de Bushtucker aux côtés de la star de Gogglebox, Scarlett Moffatt.

Carol a également montré son côté effronté, nouant une relation coquette avec le comédien Joel Dommett et gémissant de plaisir lors d’une séance de massage en groupe autour du feu de camp.

Carol est devenue la cinquième camarade de camp à quitter la jungle, après avoir passé dix-neuf jours dans la jungle.