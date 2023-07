Qui est Carol Smillie et quelle est sa valeur nette ?

La carrière de CAROL Smillie l’a vue devenir l’un des visages les plus reconnaissables de la télévision.

De la gloire à la découverte de l’amour, voici tout ce que vous devez savoir sur la star écossaise.

AP : Association de la presse

La carrière de Carol Smillie l’a vue devenir l’un des visages les plus reconnaissables de la télévision[/caption]

Qui est Carol Smillie ?

Carol Smillie, née le 23 décembre 1961, est une présentatrice de télévision écossaise, actrice et ancienne mannequin.

Elle a eu sa grande percée à la télévision en 1989, lorsqu’elle a auditionné pour l’assistante de Nicky Campbell sur la roue de la fortune.

La star de la télé écossaise est également mieux connue en tant que présentatrice du populaire programme de relooking de maison Changing Rooms, entre 1996 et 2003.

Mais avant de devenir célèbre à la télévision, Carol a commencé sa carrière en tant que mannequin.

Elle a rejoint une agence appelée Best Modeling Agency – cependant, à 5 pieds 5 pouces, elle était trop petite pour être un mannequin de défilé et a réservé des tournages et des promotions à la place.

Carol a également publié son propre livre, « Carol Smillie’s Working Mum’s Handbook », et un DVD de fitness pré- et post-natal « Changing Shape ».

Et si cela ne suffisait pas, la star a également travaillé à la radio, au cinéma et sur scène.

À quelles émissions de télévision Carol Smillie a-t-elle participé?

En plus de son succès retentissant dans Wheel of Fortune et Changing Rooms, Carol a également joué dans un certain nombre d’autres émissions de télévision.

Ceux-ci incluent The Travel Show de BBC Two, Holiday de BBC One, The National Lottery Show, Smillie’s People et A Brush with Fame d’ITV.

Strictly Come Dancing figure également sur sa liste de crédits télévisés.

Carol a participé à la quatrième série du spectacle en 2006, où elle a été jumelée avec son partenaire de danse Matthew Cutler et s’est classée cinquième sur les quatorze concurrents participants.

Elle a également fait plusieurs apparitions à la télévision, mettant en vedette des émissions telles que Saturday Night Takeaway d’Ant & Dec, Friday Night avec Jonathon Ross et The Brian Conley Show.

Qui est le mari de Carol Smillie, Alex Knight ?

Carol Smillie est mariée à son mari Alex Knight.

Le couple, qui vit ensemble à Glasgow, s’est marié en 1991.

Le restaurateur Alex est le père des trois enfants de Carol, Christie née en 1995, Robbie née en 1997 et Jodie née en 1999.

En septembre 2021, l’ancien hôte de Vestiaires a partagé des clichés de mariage pour célébrer le 30e anniversaire de mariage du couple.

Dans une publication Instagram réconfortante cartographiant les trois décennies du couple ensemble, Carol a réfléchi à son mariage.

Elle a écrit: « 30 ans, 3 enfants, 3 chiens, 3 déménagements et trop de coiffures douteuses) à partir de ce premier baiser, filmé, nous savions tous les deux que nous serions les meilleurs amis pour toujours. «

Quelle est la valeur nette de Carol Smillie ?

La valeur nette exacte de Carol Smillie n’est pas connue.

Cependant, divers sites l’estiment entre 1 et 5 millions de dollars (785 730,00 £ – 3 929 300,00 £).

Quel âge a Carol Smillie ?

Carol est née le 23 décembre 1961.

En juillet 2023, elle a 61 ans.

Est-ce que Carol Smillie est sur Instagram?

La star de la télé est active sur Instagram et compte un nombre impressionnant de 43,9 000 abonnés.

Vous pouvez la suivre sous le pseudo @carolsmillieofficial – où elle partage régulièrement de superbes selfies et de jolies photos de famille.

Où est Carol Smillie maintenant ?

Après des années de succès sous les projecteurs, Carol a décidé de quitter sa carrière à la télévision en 2012.

Elle a ensuite lancé sa propre marque, Pretty Clever Pants, qui fournissait aux femmes des sous-vêtements étanches.

La marque était stockée dans les principaux points de vente britanniques, notamment Boots, John Lewis, QVC et Debenhams, avant de la vendre six ans plus tard à la chaîne de télé-achat High St TV.

Suite à la vente de son entreprise, Carol a choqué les fans après avoir révélé qu’elle s’occupait d’une nouvelle occupation.

En 2018, elle a suivi une formation de célébrante humaniste et organise désormais des mariages non religieux, des funérailles et des baptêmes de bébé avec Humanist Society Scotland.

Discutant du changement de carrière, Carol a précédemment déclaré: « Aider les gens à traverser les meilleurs et les pires jours de leur vie est un privilège absolu. »