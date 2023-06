Qui est Carly Reeves ? Apprenez à connaître la nièce de Tom Hanks sur «Claim To Fame» – Hollywood Life

Voir la galerie





Carly était candidate à Réclamer la renommée saison 2.

Carly a été éliminée lors de la première de la saison 2.

Carly est Tom Hank’s nièce.

La série à succès de l’été est de retour ! Réclamer la renommée est revenu pour la saison 2 le 26 juin avec 12 tout nouveaux parents célèbres essayant de garder leur identité secrète. À la fin de la première, un parent célèbre a été renvoyé chez lui : Carly Reeves.

Alors, qui est Carly Reeves ? Elle est liée à l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood. HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur Carly.

Tom Hanks est l’oncle de Carly.

Après qu’Hugo ait correctement deviné que la renommée de Carly est Tom Hank, Carly parle affectueusement de son oncle. « Il a toujours été là pour moi, et non seulement il est si gentil, mais il est si drôle et il est si intelligent. Je peux aller vers lui avec des conseils pour n’importe quoi. Tout ce que vous entendez sur Tom est vrai. C’est le gars le plus gentil d’Hollywood. Et je l’aime absolument », dit-elle pendant l’épisode.

Carly a été éliminée en Revendication de renommée première de la saison 2.

Malheureusement, le temps passé par Carly dans le Réclamer la renommée maison était limitée. Hugo a été deviné par un vote au scrutin secret, et il a deviné correctement la célébrité de Carly. Quand Hugo a ciblé Carly, elle est choquée car elle l’a aidé avec des indices. Après l’élimination de Carly, elle a fondu en larmes. « Je ne savais pas qu’il allait me choisir. Je ne m’y attendais pas du tout », a-t-elle déclaré à propos d’Hugo.

Carly est une actrice.

Le talent court clairement dans la famille de Tom ! Son premier rôle était dans le 2004 Hilary Duf film Parle plus fort. Elle a également eu des rôles dans Brisé à l’amour, Larry Crownet La guerre de Charlie Wilson.

Carly a grandi en Californie.

Carly a grandi à Reseda, en Californie, avec sa mère et sa sœur jusqu’à l’adolescence, selon son site officiel. Elle a déménagé à Pacific Palisades pour le lycée.

Carly a poursuivi la comédie à sketches.

Elle a travaillé sur des croquis YouTube et a suivi un cours d’écriture de croquis à UCB, a écrit Carly sur son site Web. Elle s’est produite à la Strait Jacket Society à Hollywood. Carly a également écrit des parodies musicales.

