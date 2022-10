Qui est Carlton Leach ? | Le soleil

CARLTON LEACH était un criminel britannique notoire dans les années 1980 et 1990 avant de décider de quitter sa vie de crime et de devenir un homme réformé.

Après avoir tourné le dos au crime, Leach est devenu un auteur à succès et le sujet d’un film qui a rapporté 220 868 £.

Carlton Leach a abandonné sa vie criminelle en 1995 après que ses amis ont été tués dans une fusillade liée à la drogue

Qui est Carlton Leach ?

Leach, maintenant âgé de 63 ans, a vécu une vie plus compliquée que la plupart.

Il s’est impliqué dans le crime dès son plus jeune âge, après avoir rejoint le gang de hooligans du football, Inter City Firm.

Il s’agit d’une entreprise de hooligans de football anglais associée au West Ham FC.

Le gang tire son nom de l’utilisation des trains InterCity pour se rendre à des matchs à l’extérieur et commencer des combats tristement célèbres avec les fans de l’opposition.

L’entreprise Inter City est devenue connue pour son habitude de laisser une carte sur le corps de ceux qu’elle a attaqués qui disait: “Félicitations, vous venez de rencontrer l’ICF.”

Alors qu’il faisait partie du gang, Leach a rencontré Tony Tucker, Craig Rolfe et Pat Tate.

Plus tard, les quatre hommes sont devenus membres du gang notoire des Essex Boys qui a déclenché une guerre sauvage contre la drogue dans les années 1990.

L’homme de 63 ans était l’un des visages les plus redoutés de Grande-Bretagne au cours de ses 20 ans de carrière en tant que criminel.

L’ancien criminel a décidé de tourner le dos à une vie de criminel après que trois de ses meilleurs amis et compagnons de gang aient été assassinés dans une fusillade liée à la drogue.

Tucker, Rolfe et Tate ont tous été abattus lors du tournage du Range Rover de 1995.

Les trois trafiquants de drogue ont été abattus dans leur voiture sur une petite piste agricole à Rettendon.

Pourquoi Carlton Leach est-il connu ?

L’ancien criminel est devenu célèbre pour avoir partagé son histoire et essayé d’aider les gens à éviter d’entrer dans une vie de crime.

Il a écrit trois autobiographies, dont son livre le plus récent qui est devenu un best-seller d’Amazon du jour au lendemain.

En 2003, Leach a écrit sa première autobiographie intitulée “Muscle” sur ses expériences en tant que criminel.

Ses mémoires ont ensuite été adaptés dans le film de 2007, “Rise du fantassin.”

Il a ensuite écrit son deuxième mémoire en 2009, intitulé “Rise of the Footsoldier: In My Game, the Choice Is a Jail or a Grave”, qui détaille ses histoires de violence, de crime de gang et de la perte de son meilleur ami.

Puis, en octobre 2021, l’ancien criminel a publié sa dernière autobiographie à succès, intitulée “CARLTON: The Final Say”.

Le livre détaille ses débuts et sa vie criminelle, ainsi que les deux dernières décennies de sa vie depuis.

Dans quels films Carlton Leach a-t-il joué ?

Le réalisateur nominé aux Bafta-Award, Julian Gilbey, a adapté l’histoire de la vie de Leach dans un film en 2007, intitulé “Rise of the Footsoldier”.

L’acteur Ricci Harnett a joué Leach dans le film.

Le film britannique Crime and Gangster a rapporté 220 868 £ et a eu une deuxième partie réalisée en 2015, qui a suivi Leach à la suite des meurtres de Rettendon.

L’homme de 63 ans a également inspiré le film de 2015, “Essex Boys: Law of Survival”, qui détaille le gang de garçons d’Essex et les meurtres de Range Rover de 1995.