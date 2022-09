Qui est Carlos Gu, le pro de Strictly Come Dancing ?

STRICTLY Come Dancing est de retour pour une toute nouvelle série avec de nouveaux visages sur la piste de danse.

Quatre nouveaux danseurs ont rejoint le line-up professionnel, dont Carlos Gu.

Rencontrez le nouveau danseur Strictly Professional Carlos Gu[/caption]

Qui est Carlos Gu et quelles compétitions a-t-il remportées ?

Né en Chine, Carlos Gu, 28 ans, est un champion national chinois.

Carlos a de l’expérience en danse de salon, ballet et danse contemporaine qu’il apportera à la piste de danse Strictly.

Il s’est classé troisième à l’Open d’Allemagne et est devenu finaliste de l’étoile montante latine amateur à l’Open du Royaume-Uni en 2017.

Carlos est souvent en compétition avec sa partenaire de danse professionnelle Susan Sun, et le duo peut être vu sur les réseaux sociaux parcourant le monde ensemble.

Quand a-t-il rejoint Strictly Come Dancing ?

Carlos est l’un des quatre nouveaux danseurs professionnels qui ont rejoint le spectacle pour la série 2022 de Strictly.

Il a été révélé qu’il faisait désormais partie de la formation professionnelle, aux côtés de la championne de danse latine Michelle Tsiakkas, de l’ancienne championne nationale britannique des moins de 21 ans Lauren Oakley et du champion d’Amérique latine Italia Vito Coppola.

Annonçant la nouvelle sur Twitter, la BBC a déclaré: “Bienvenue Carlos, Lauren, Michelle et Vito qui rejoignent l’émission et font partie du plus grand line-up professionnel de l’histoire de #Strictly!”

Parlant de rejoindre Strictly, Carlos a déclaré à la BBC: «Je suis ravi de rejoindre Strictly et très excité de commencer.





« C’est un nouveau chapitre de ma vie et un nouveau défi aussi. Je suis absolument prêt à entreprendre ce voyage et à briller.

Puis-je suivre Carlos sur Instagram ?

Carlos compte près de 6 000 abonnés sur sa page Instagram (en septembre 2022), qui devrait augmenter après avoir été sur Strictly.

Le danseur utilise la plateforme pour publier ses impressionnantes routines de danse, et également partager des photos des compétitions auxquelles il participe.

Il l’a également utilisé pour rendre hommage à feu la reine en disant qu’il était un “grand fan de la famille royale”.

Il a posté qu’elle était une “grande femme de tous les temps”.

Il a ajouté: «Je suis dévasté mais rassurez-vous que vous êtes réuni avec le prince Philip, l’amour de votre vie.

“Repose dans la paix que tu mérites tant, sachant que tu ne seras jamais oublié. Votre dévoué sujet Carlos.

Vous pouvez suivre Carlos sur Instagram @gkx_carlos, où il tiendra les fans au courant de son aventure Strictly.