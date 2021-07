Qui est Carlos Ghosn et quelle est sa valeur nette ? – Le soleil

L’ANCIEN président de Nissan, Carlos Ghosn, était en liberté sous caution au Japon mais s’est échappé et se cache maintenant au Liban avec sa femme.

Il prétend que sa famille n’a rien à voir avec son départ, mais qui est-il et qui est sa femme ?

Il a été arrêté à l’aéroport de Haneda en novembre de l’année dernière sur des allégations selon lesquelles il sous-déclarait ses revenus. Crédit : AFP ou concédants de licence

Qui est Carlos Ghosn ?

C’est un homme d’affaires français d’origine brésilienne d’origine libanaise.

L’incroyable succès de 65 ans a été PDG de Michelin Amérique du Nord, président-directeur général de Renault, président d’AvtoVAZ, président-directeur général de Nissan et président de Mitsubishi Motors.

Il a revitalisé Nissan, lui donnant le statut de héros et sa vie a même été sérialisée dans une bande dessinée manga.

En avril 2017, Ghosn a démissionné de son poste de PDG de Nissan mais est resté le président de la société.

Il a ensuite été arrêté à l’aéroport de Haneda en novembre 2018 sur des allégations selon lesquelles il sous-déclarait ses revenus et l’utilisation abusive des actifs de l’entreprise.

Dans un communiqué, M. Ghosn a déclaré qu’il n’avait pas fui la justice mais « avait échappé à l’injustice et aux persécutions politiques ».

Son avocat a déclaré qu’il était « abasourdi » par la nouvelle et qu’il n’avait pas récemment parlé avec son client.

En juillet 2021, un père et son fils américains ont été envoyés en prison par un tribunal de Tokyo pour avoir aidé Ghosn à s’échapper du Japon.

Le vétéran des forces spéciales américaines Michael Taylor a été condamné à deux ans de prison.

Son fils Pierre a été condamné à un an et huit mois. Ils avaient tous deux déjà plaidé coupables lors d’une précédente audience pour avoir orchestré l’évasion de Ghosn au Liban depuis l’aéroport japonais du Kansai en décembre 2019.

Il nie que sa femme Carole ait été impliquée dans son évasion Crédit : AFP ou concédants de licence

Quelle est sa valeur nette ?

Ghosn, avait une valeur nette estimée à 120 millions de dollars (91 millions de livres sterling) au moment de sa première arrestation en novembre 2018.

Cette fortune aurait cependant fortement diminué depuis, selon l’indice Bloomberg Billionaire’s.

Il est maintenant évalué à environ 70 millions de dollars.

Les rapports indiquent qu’il a perdu 14 millions de dollars en renonçant à lui seul à l’argent de sa caution.

Qui est sa femme ?

L’homme d’affaires en fuite, qui s’est présenté au Liban il y a quelques jours après avoir été libéré sous caution en attendant son procès, a insisté sur le fait que sa famille ne l’avait pas aidé à quitter le Japon.

Il aurait quitté le pays dans une affaire de contrebasse, selon des informations.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Il y a eu des spéculations dans les médias selon lesquelles ma femme Carole et d’autres membres de ma famille ont joué un rôle dans mon départ du Japon. Toutes ces spéculations sont inexactes et fausses.

« J’ai organisé seul mon départ. Ma famille n’avait aucun rôle à jouer. »

Sa déclaration est intervenue après que sept personnes, dont quatre pilotes, aient été arrêtées en Turquie dans le cadre de l’évasion.

Ghosn a été emmené à Istanbul après son départ de Tokyo, apparemment par avion privé.

Les autres suspects à arrêter étaient deux employés au sol de l’aéroport et un employé du fret, et la police a déclaré que tous les sept devaient faire des déclarations devant le tribunal.

Il lui a été interdit de parler à sa femme, Carole Ghosn, pendant sept mois.

Elle a décrit sa joie de retrouver son mari dans un refuge au Liban après l’avoir prétendument aidé à s’échapper.

Elle a dit que le récupérer était le « meilleur cadeau de ma vie ».

Ghosn et sa Carole ont été photographiés en train de célébrer le réveillon du Nouvel An dans une salle à manger somptueuse entourée d’une table d’assiettes vides, de verres et de vin.