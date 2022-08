Qui est Candy Montgomery et où est-elle maintenant ?

LE MEURTRE GRISLY à la hache de Betty Gore a choqué la nation dans son ensemble et a fait la une des journaux, il y avait un suspect nommé dans son meurtre.

Sa voisine, Candy Montgomery, était la principale suspecte de l’enquête et elle a été jugée pour le meurtre de Betty.

Candy Montgomery a été nommée l’auteur de l’homicide de son amie Betty Gore Crédit : YouTube

Qui est Candy Montgomery ?

Le 13 juin 1980, l’institutrice Betty Gore est retrouvée morte par ses voisins Lester Gaylor et Richard Parker.

Le corps de Betty a été retrouvé mutilé avec 41 blessures à la hache et l’arme du crime a été retrouvée dans la maison texane qu’elle partageait avec son mari et ses enfants.

La preuve des empreintes digitales et des empreintes de pas trouvées sur les lieux du crime a conduit à son autre voisine, Candy.

Le 27 juin 1980, Candy a été arrêtée et accusée du meurtre de Betty.

Lorsque le procès de Candy a commencé en octobre 1980, elle a avoué avoir tué Betty en état de légitime défense.

Après avoir appris la liaison de son mari Alan Gore avec Candy, l’agresseur a allégué que c’était Betty qui avait tenté de l’attaquer avec la hache en premier.

Le tueur a en outre affirmé que la victime avait perdu le contrôle de l’arme à un moment donné, ce qui avait entraîné une lutte entre les deux femmes.

Lorsque la prétendue lutte a atteint son paroxysme, Candy a affirmé que Betty était l’agresseur, c’est pourquoi elle a fini par la tuer brutalement avec la hache.

En raison de ses plaidoyers de légitime défense, Candy a été acquittée de toutes les charges retenues contre elle.

Où est Candy maintenant ?

Suite à l’abandon des charges retenues contre l’agresseur, ses allées et venues sont entourées de mystère.

Le Daily Mail a affirmé que Candy et sa famille avaient déménagé en Géorgie.

Au cours du déménagement signalé en Géorgie, elle et son mari Pat Montgomery auraient divorcé.

Dans la série Hulu qui porte son nom, Jessica Biel incarne Candace Wheeler, femme au foyer devenue psychologue. Crédit : 2022 Hulu

Les points de vente ont également rapporté qu’elle portait son nom de jeune fille Candace Wheeler et qu’elle avait entrepris une carrière de thérapeute en santé mentale.

Il est apparu qu’elle travaillait comme psychologue-conseil chez Creative Play Solutions LLC, située dans la ville géorgienne de Dawsonville.

Cependant, la pratique susmentionnée a été définitivement fermée il y a quelque temps.

Le 9 mai 2022, l’homicide de Betty aux mains de Candy est raconté dans une mini-série intitulée d’après cette dernière.

Le personnage principal est interprété par Jessica Biel et la série met également en vedette Melanie Lynskey, Timothy Simons et Pablo Schreiber.

HBO Max a reçu le feu vert pour produire une autre série sur le tueur infâme, dont la date de sortie est prévue en 2023.

La série, intitulée Love and Death, est produite par David E Kelley et met en vedette Elizabeth Olsen et Lily Rabe.

Olsen joue Candy et Lily Rabe joue le rôle de la voisine victime Betty.