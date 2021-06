Qui est candidat à la mairie de New York ? C’est le jour des élections dans la primaire démocrate

NEW YORK – Les New-Yorkais se rendront aux urnes mardi pour choisir leur prochain maire lors de ce qui pourrait être l’une des élections les plus importantes de l’histoire récente de la ville.

Le vainqueur de la primaire démocrate surpeuplée à New York est presque sûr de remporter les élections générales de novembre, et les électeurs choisiront le candidat en utilisant le vote par choix classé, une nouvelle tournure de l’élection du maire.

Couplé au système de choix classé et à la course très disputée, un nombre accru de bulletins de vote par correspondance signifie que le gagnant ne sera pas annoncé le soir des élections. Les New-Yorkais devront probablement attendre juillet pour un décompte complet.

Les sondages ont montré l’ancien capitaine de police et président de l’arrondissement de Brooklyn Eric Adams en tête à la fin de la course, mais l’ancienne chef du département de l’assainissement Kathryn Garcia, avocate des droits civiques et ancienne conseillère du maire Bill de Blasio Maya Wiley et de l’entrepreneur devenu espoir politique Andrew Yang sont tous optimistes quant à leurs chances de devenir maire.

La campagne s’est largement centrée sur la criminalité, la police et la sécurité publique, bien que les candidats aient également fait leur point sur la façon dont ils dirigeraient la ville de New York dans sa reprise économique après la pandémie de COVID-19.

« C’est vraiment l’une des élections les plus, sinon les plus importantes que nous ayons vues simplement à cause de (la pandémie) et comment revenir », a déclaré Sid Davidoff, conseiller principal de l’ancien maire John Lindsay. « Alors la question devient : qui dirige le mieux dans cette ville au cours des deux prochaines années ? »

Qui est candidat à la mairie de New York ?

Huit grands démocrates se présentent à la mairie, bien que les sondages aient montré que quatre candidats s’avançaient : Adams, Garcia, Wiley et Yang.

Adams a fait de la sécurité publique le message central de sa campagne. Il a appelé à augmenter le nombre de policiers dans les zones à forte criminalité.

« La sécurité publique l’emporte tellement sur tout le reste dans cette campagne que (Adams) va s’en tenir à sa voie », a déclaré Davidoff.

Adams a obtenu le soutien du comité de rédaction du New York Post.

Wiley a embrassé l’idée de détourner des fonds du service de police pour augmenter les dépenses consacrées aux sans-abri et aux services de santé mentale, ainsi qu’aux écoles. Elle a obtenu le soutien de nombreux dirigeants libéraux de la ville, dont la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y.

Les plates-formes de police de Garcia et de Yang sont plus similaires à celles d’Adams. Garcia a souligné sa vaste expérience gouvernementale et a fait de la lutte contre le changement climatique une partie de sa campagne. Elle a remporté les approbations des comités de rédaction du New York Times et du New York Daily News, ce qui, selon Davidoff, a considérablement augmenté ses chances.

Yang a cherché à mettre en œuvre une version locale du plan de revenu de base sur lequel il a fait campagne lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 2020. Il a commencé comme le favori de la course, mais en a plongé dans les sondages. « Il est arrivé avec une grande notoriété. C’est certainement un meneur de claque », a déclaré Davidoff. « Je pense qu’il ne s’est jamais levé pour convaincre les gens qu’il le comprenait. »

D’autres candidats qui n’ont pas aussi bien réussi dans les sondages sont le contrôleur municipal Scott Stringer, l’ancien cadre de Wall Street Ray McGuire, l’ancien cadre à but non lucratif Dianne Morales et l’ancien secrétaire au logement Shaun Donovan.

Un sondage Ipsos publié lundi a montré Adams en première place, avec 28% des votes de premier choix. Yang était deuxième avec 20 %, Garcia troisième avec 15 % et Wiley quatrième avec 13 %.

Un sondage publié le 14 juin par WNBC, Telemundo 47, Politico et Marist montrait Adams en tête avec 24% des votes de premier choix. Garcia était deuxième avec 17 %, Wiley troisième avec 15 % et Yang quatrième avec 13 %.

Les candidats républicains sont l’homme d’affaires Fernando Mateo et le fondateur des Guardian Angels Curtis Sliwa.

Il y a plus de 3 millions d’électeurs démocrates inscrits contre environ un demi-million d’électeurs républicains inscrits dans la ville, donc le vainqueur de la primaire démocrate est susceptible de remporter la victoire en novembre, même si la ville avait deux maires républicains à Rudy Giuliani et Michael Bloomberg avant l’élection de de Blasio.

Comment fonctionne le vote par choix classé à New York ?

La nouveauté de cette élection de maire est le vote par choix classé, qui permettra aux électeurs de classer leurs préférences pour un maximum de cinq candidats.

Si aucun candidat ne remporte la majorité des voix, les votes pour le candidat ayant le moins de préférences de premier choix seront redistribués en fonction de qui est répertorié comme préférence de deuxième choix sur ce scrutin. Le processus se poursuivrait jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité.

Les systèmes de vote à choix classé font partie d’efforts plus larges pour changer les démocraties locales et permettre aux électeurs de mieux exprimer leurs préférences lors d’une élection, a déclaré Michael Hendrix, directeur de la politique nationale et locale au Manhattan Institute.

Dans d’autres villes où il a été utilisé, il n’a généralement pas entraîné de surprises majeures, a-t-il déclaré, ce qui signifie que s’il y a un candidat de consensus, ce candidat gagne souvent.

Les sondages du Manhattan Institute et de Public Opinion Strategies ont trouvé Adams en premier avec 24% et Garcia en deuxième avec 22%, mais Garcia a devancé Adams de justesse lors du dernier tour de redistribution des préférences après que Yang et Wiley se soient retirés.

Environ la moitié des électeurs de Yang sont allés à Adams, et l’autre moitié s’est divisée entre Garcia et Wiley après son élimination. Wiley est arrivée en troisième position avec 29% des voix, et une plus grande partie de ses électeurs a classé Garcia plus haut qu’Adams, propulsant l’ancien département de l’assainissement à la victoire.

Yang et Garcia ont fait campagne ensemble au cours du week-end, la plus forte démonstration d’unité entre deux candidats en course.

Le couple a plaidé pour que les électeurs utilisent pleinement le système de choix classé. Yang a approuvé Garcia comme son deuxième choix, bien que Garcia n’ait pas approuvé Yang.

Adams a critiqué le mouvement. Il dit sur CNN il l’a vu comme l’envoi d’un signal de « garder Adams et d’autres de la place de maire » et a fait référence aux efforts visant à priver les électeurs noirs du droit de vote, comme une taxe de vote. Un communiqué de presse de la campagne d’Adams citant ses alliés a comparé l’alliance Yang-Garcia à la « suppression des électeurs ».

Les alliances sont courantes dans les systèmes de choix classés, ont déclaré Susan Lerner, directrice exécutive de Common Cause/NY, et Sean Dugar, directeur du programme de campagne d’éducation pour Rank the Vote NYC, tous deux défenseurs du système.

« Il n’y a rien d’insidieux ou de cynique dans le fait que deux candidats utilisent de manière transparente une stratégie légitime dans un système électoral démocratiquement approuvé », ont déclaré Lerner et Dugar dans un communiqué.

Résultats des élections à New York : quand saurons-nous qui a gagné ?

Le Conseil des élections prévoit de publier des résultats partiels le soir des élections. Ces résultats n’incluront que les votes en personne et uniquement les préférences de premier choix du jour du scrutin et de la période de vote anticipé, qui ont attiré plus de 190 000 électeurs.

La loi de l’État permet aux bulletins de vote par correspondance de s’écouler au cours de la semaine prochaine, et les électeurs absents auront la possibilité de « réparer » les bulletins de vote défectueux. Le nombre d’électeurs absents est élevé pendant la pandémie de COVID-19.

Dans une course aussi serrée que l’élection du maire, les votes des bulletins de vote par correspondance pourraient être le facteur décisif lors des tours ultérieurs du système de choix classé.

Common Cause/NY a déclaré que le 12 juillet est la date probable à laquelle le calcul complet du vote par choix classé sera publié.

« La démocratie prend du temps et chaque vote compte. Des résultats électoraux précis et équitables valent la peine d’attendre », a déclaré Lerner.

Suivez Ryan Miller de USA TODAY sur Twitter @RyanW_Miller