Qui est Callie Haverda ? À propos de la fille d’Eric dans « That ’90s Show » – Hollywood Life

Crédit d’image : Netflix

Ce spectacle des années 90 nous présente une toute nouvelle génération de talents. Callie Haverda fait partie de la distribution d’ensemble de la série Netflix, qui débutera le 19 janvier. Le jeune de 15 ans a un rôle crucial dans la série qui vous donnera toutes les sensations nostalgiques.

Les jeunes acteurs de Ce spectacle des années 90 sont de nouveaux visages qui ont de longues carrières devant eux. Comme Ce spectacle des années 90 se lance, faites la connaissance de Callie, l’actrice au centre de la série.

1. Callie joue Leia Forman dans Ce spectacle des années 90.

Callie joue Leia, le nouveau membre de la famille Forman. Elle est la fille adolescente d’Eric et Donna qui vient rester avec ses grands-parents, Kitty et Red, à Point Place pour l’été. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Callie du rôle de Leia.

“C’était incroyablement intimidant au début, mais tout le monde m’a soutenu et m’a mis à l’aise”, a déclaré Callie. HollywoodLa Vie lors du press junket de l’émission. « C’est donc rapidement devenu très facile et comme une seconde nature. Mais je veux dire, au début, avec le personnage de Leia, je ne voulais pas qu’elle soit une copie conforme d’Eric et Donna.

2. Son premier rôle à l’écran était en 2010.

Le premier rôle de Callie était dans le court métrage de 2010 Souvenirs de papier. Son rôle le plus récent avant That ’90s Show était dans le film de 2020 Le mari perdu.

3. Callie vient du Texas.

L’actrice a grandi dans la région d’Austin, au Texas. Lorsqu’elle a obtenu le rôle de Leia Forman, elle a déménagé du Texas à la Californie pour filmer la série, selon ATX aujourd’hui.

4. Callie revenait de l’école quand elle a appris qu’elle avait obtenu le rôle.

“J’étais en fait dans le bus pendant que mon agent essayait de m’appeler, en revenant de l’école”, a-t-elle expliqué à ATX aujourd’hui. « J’ai finalement répondu au téléphone en rentrant chez moi, et c’était la première fois que je recevais un appel moi-même… Je marchais seul et je me disais : ‘Où sont mes parents ? Je veux qu’ils entendent ça. “” Une fois que ses parents l’ont découvert, Callie a admis qu’ils “sont tous tombés par terre dans notre cour avant et sont restés assis là pendant environ une heure.”

5. Callie est sur Instagram.

Callie est actuellement sur Instagram sous le pseudo @calliehhaverda. Son premier message était en février 2022 et comportait une capture d’écran du Ce spectacle des années 90 l’actualité du casting.

