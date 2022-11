Qui est Caleb, le neveu de la pionnière Ree Drummond ?

PIONEER Le neveu de la femme chef Ree Drummond a été impliqué dans une collision avec le mari de la star, Ladd, alors qu’il combattait un incendie au Drummond Ranch de la famille dans l’Oklahoma.

Caleb Drummond est à l’hôpital après que son véhicule d’urgence s’est écrasé avec un autre camion de pompiers “l’éjectant” de 70 pieds.

Qui est Caleb Drummond ?

Caleb Drummond est le neveu de la pionnière Ree Drummond et a été impliqué dans un accident presque mortel sur sa propriété et celle de son mari en mars 2021.

Caleb et son oncle, Ladd Drummond, luttaient contre un incendie dans le ranch familial de l’Oklahoma le 10 mars 2021 à 13 h 45.

Le mari de Caleb et Ree, Ladd, conduisait chacun un camion de pompiers Himmat lorsqu’ils sont entrés en collision frontale en raison d’une visibilité réduite et de “vents violents sur une route de gravier”, selon un rapport de l’accident.

Ni Caleb ni Ladd ne portaient de ceinture de sécurité au moment de l’accident et Caleb “a été éjecté à environ 70 pieds du point de repos”.

Caleb a été immédiatement amené au St. John Medical Center dans un état critique avec des blessures à la tête, au bras, à la jambe et à l’intérieur.

Ladd “a refusé de se faire soigner sur les lieux”, indique le rapport, et s’est plutôt conduit à l’hôpital où il a été diagnostiqué comme ayant une fracture du cou.

Ladd Drummond a-t-il été blessé dans l’accident ?

Ree a décrit son mari comme “va très bien” un an après la collision presque mortelle qui a placé Ladd et Caleb à l’hôpital.

Peu de temps après l’admission de Ladd à l’hôpital, Ree a révélé sur les réseaux sociaux que son mari s’était cassé le cou à deux endroits et a écrit: “De toute évidence, l’une des deux fractures était très proche d’être catastrophique.”

Dans un article de blog de 2022 sur la blessure de Ladd, Ree a déclaré: “Le chirurgien nous avait dit que la fracture de son cou était dangereusement proche d’endommager sa moelle épinière, et le fait qu’il avait de la chance de pouvoir se lever et se promener après la chirurgie n’a pas été perdu pour Ladd.”

Un an plus tard, elle a déclaré que son cou était raide, mais qu’il avait recommencé à faire toutes les choses qu’il aimait, notamment monter à cheval, nourrir le bétail et travailler dans leur ranch.

Seulement deux mois après l’accident, Ladd a pu accompagner sa fille dans l’allée lors de son mariage et a même pu retirer temporairement sa minerve pour le moment.

“Heureusement, je suis mariée à ce mec depuis 25 ans et j’ai demandé à Jésus de prendre le volant il y a de nombreuses années”, a écrit Ree sur son blog.

Elle a ajouté: “J’ai donc pu lever les mains et me rendre lorsque ces enveloppes ont été poussées.”

Quand Caleb Drummond a-t-il été arrêté ?

Caleb a été arrêté moins d’un mois après l’accident pour conduite en état d’ébriété.

Il a été emmené à la prison du comté d’Osage dans l’Oklahoma le 18 avril 2021 et a été accusé de conduite sous influence, de port d’arme à feu lors de son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et de transport d’un conteneur ouvert. Cependant, il a été libéré plus tard dans la journée.

Selon des documents de police obtenus par TMZ, la police a déclaré avoir reçu un appel vers 5 heures du matin indiquant qu’un camion Ford avait été arrêté à un feu rouge pendant au moins trois cycles de lumière sans bouger.

Lorsque la police s’est approchée du camion, ils ont remarqué que Caleb dormait au volant et n’ont pas répondu lorsqu’ils ont frappé à plusieurs reprises à la fenêtre.

La police a déclaré que lorsqu’ils ont finalement ouvert la porte, ils ont trouvé une bière ouverte, une boîte de munitions, une arme de poing chargée de 9 mm et, étonnamment, la voiture était toujours en marche, mais le pied de Caleb était resté sur le frein.

Ils ont dit qu’il avait perdu l’équilibre en sortant du véhicule et leur ont remis une carte de crédit lorsqu’ils ont demandé son permis.

Selon les rapports, Caleb a échoué à un test de sobriété sur le terrain et a déclaré à la police : “Je sais que je n’aurais pas dû conduire” et “Je suis content de ne pas avoir été arrêté il y a quelques heures”.

Qui est la pionnière Ree Drummond ?

La femme pionnière Ree Drummond est une célèbre chef cuisinier, blogueuse, écrivaine gastronomique, photographe et personnalité de la télévision.

En 2010, elle a été incluse dans la liste Forbes des 25 meilleures célébrités du Web.

L’année suivante, elle lance une nouvelle émission télévisée intitulée The Pioneer Woman, du même nom que son blog avec Food Network.

Ree a également écrit des livres de cuisine, un livre pour enfants et une autobiographie.

En 2018, la famille a également ouvert une chambre d’hôtes, The Boarding House.

Elle vit dans un ranch en Oklahoma avec sa famille et ensemble, ils ont quatre enfants – Alex, Paige, Bryce et Todd.