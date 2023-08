Qui est Caleb Coffee ? Tout sur la star de TikTok qui est tombée sur des pierres de lave – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Caleb Coffee/Youtube

Caleb Coffee est un TikToker populaire, qui partage des routines d’entraînement et des aventures.

Il a glissé et est tombé sur des pierres de lave lors d’une randonnée à Hawaï.

Il a donné aux fans une mise à jour après sa chute.

Café Caleb est une star adolescente de TikTok. Il a fait une chute lors d’une randonnée à Hawaï le mercredi 16 août. Il est tombé de 60 à 80 pieds sur une pierre de lave et a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures au cou et à la colonne vertébrale. Sa sœur aînée Peyton a lancé un GoFundMe pour aider à couvrir les dépenses médicales de son frère depuis l’automne. Le père de Caleb Jason Café a donné une description complète des blessures de son fils sur son histoire Instagram, révélant qu’il avait « une petite fracture au cou », un fémur cassé, un poignet fracturé et des points de suture à la tête et à la lèvre.

Un jour après sa blessure, Caleb s’est rendu sur TikTok pour montrer comment il allait. «Je voulais juste remercier chaleureusement tous ceux qui essaient de m’aider ou de me soutenir en ce moment. Je voulais vous faire part d’une petite mise à jour : je viens de découvrir que mon cou et ma colonne vertébrale ne sont pas cassés [sic], » il a dit. « Alors merci beaucoup, mon Dieu, et je veux juste que tout le monde sache que quiconque me soutient, je vous apprécie vraiment les gars, et je fais de mon mieux pour m’améliorer. »

Caleb est un TikToker populaire

Caleb a construit sa suite sur les réseaux sociaux. Il compte 11 millions d’abonnés sur la populaire application de partage de vidéos, et il en a 1,1. millions de followers sur son Instagram. Son contenu varie, y compris ses routines d’entraînement, ses aventures, les différentes tendances TikTok et les jeux sur l’application.

Il a eu des convulsions quand il était plus jeune

Dans sa vidéo après sa chute terrifiante, Caleb a admis que ce n’était pas sa première expérience de mort imminente. « Je veux juste dire le plus grand merci à Dieu. Honnêtement, les gars, ce n’est pas la première fois que j’ai failli mourir de ma vie. Quand j’étais plus jeune, j’ai eu de graves crises », a-t-il déclaré. « 60 à 80 pieds. Je ne peux même pas imaginer ça. Je ne m’en souviens même pas. Je me suis juste réveillé, et j’ai cru que j’allais mourir, et puis, je ne suis pas mort. Alors merci, mon Dieu.

C’est un peu un amateur de sensations fortes

Caleb part souvent à l’aventure où il montre ses capacités athlétiques. Il publie souvent des vidéos et des photos de lui exécutant des cascades casse-cou sur ses réseaux sociaux, comme faire des tractions sur un tronc d’arbre ou des backflips dans une rivière. Il est clairement un fan des grands espaces, et il a posté des photos de lui dans de beaux décors, faisant des plongées en falaise et plus encore.

Sa sœur est également une TikToker populaire

Caleb n’est pas la seule star des médias sociaux dans sa famille. Sa sœur aînée, 19 ans, compte encore plus de followers sur TikTok que lui avec 16 millions. Peyton partage régulièrement des vlogs, et les deux frères et sœurs font souvent des apparitions dans les vidéos de l’autre, comme comparer les compétences de danse les unes avec les autres.

Il a déménagé à Hawaï du Texas

Caleb a fait son retour dans l’État d’Aloha plus tôt cette année. Il a annoncé qu’il quitterait le Texas sur Instagram en mai. « Je retourne à Hawaï !! Au revoir Texas », a-t-il déclaré. « Toutes les personnes merveilleuses que j’ai pu rencontrer et dont je me suis rapproché pendant mon séjour au Texas vont vraiment me manquer. Merci également à tous ceux qui m’ont soutenu dans cette saison de ma vie, je vous aime tous et je vous souhaite le meilleur ! »