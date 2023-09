Qui est Caitlin O’Connor ? Tout savoir sur l’actrice – Hollywood Life

Crédit d’image : Crash/Shutterstock

Caitlin O’Connor33 ans, a été photographiée devant une salle de sport à Venice, en Californie, le 13 septembre 2023, aux côtés d’un acteur nouvellement célibataire Joe Manganiello, 46 (voir PHOTOS ICI). En quittant leur Gold’s Gym local après la séparation de Joe de l’actrice Sofia Vergara, 51 ans, Caitlin et l’homme de 46 ans semblaient de bonne humeur. La beauté blonde avait l’air chic et sportive avec des leggings noirs et un haut court bleu à manches longues. Pendant ce temps, Joe portait un débardeur blanc et un short à imprimé militaire.

Suite à la sortie de Caitlin avec le Vrai sang alun, beaucoup sont curieux d’en savoir plus sur elle ! Caitlin est une puissance aux multiples talents avec une actrice, une productrice et une animatrice de télévision répertoriées comme titres sur sa page officielle IMDb. Elle est surtout connue pour son rôle dans Max’s Gagner du temps : la montée de la dynastie des Lakersavec Adrien Brody. Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur Caitlin !

Caitlin O’Connor est une actrice

Non seulement Caitlin joue le rôle de Dyan Cannon dans Temps gagnant, mais elle est également apparue sur d’autres projets tout au long de sa carrière. Certaines des autres œuvres sur lesquelles l’homme de 33 ans a travaillé comprennent Amour électrique, 7 vies exposées, Satan américain, Un Noël de Cendrillonet plus.

Elle s’est récemment rendue sur Instagram le 13 juillet 2023 pour promouvoir la saison 2 de Temps gagnant. Elle a posé aux côtés de sa co-star, Newton Mayenge, pour le cliché dans leurs costumes. « La saison 2 de Winning Time débute le 6 août sur HBO Max @winningtimehbo #winningtime #winningtimehbo en publiant ce message avant le début de la grève à minuit ! Je vous aime tous », a-t-elle légendé la série de photos de son passage sur le plateau.

Elle a interviewé des personnes célèbres

Comme mentionné précédemment, non seulement Caitlin est une actrice, mais son IMDb la crédite en tant qu’animatrice de télévision. Elle a récemment partagé une photo avec le rappeur Post Malone via Instagram le 3 juillet 2023, pour fêter son anniversaire. Sur l’instantané, Caitlin tenait un microphone Maxim alors qu’elle parlait avec Post lors d’un événement. « Joyeux anniversaire à mon @postmalone préféré », s’est-elle exclamée en légende.

Caitlin aime les festivals de musique

La starlette veille non seulement à se concentrer sur son travail, mais passe également du temps avec ses amis lors de festivals de musique ! Elle partage souvent des photos et des vidéos d’événements comme Coachella, Burning Man et autres. Plus récemment, elle a parlé de son séjour à Coachella en avril 2023. « Vue du week-end #neoncarnival #coachella, c’est tellement amusant avec toi @korrinarico », a-t-elle sous-titré le clip lors de l’événement étoilé.

Elle compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram

Étant donné que Caitlin adore partager des photos de sa vie en ligne, il n’est pas surprenant que son Instagram compte plus de 600 000 abonnés ! En juillet 2023, elle a profité de la plateforme sociale pour partager une vidéo de son temps à animer l’ESPYS. « J’ai organisé le jeu ESPYs au Gala @thegameongala avec @lindsaymariebrewer @itsvortiz @missnikkileigh invité spécial @lolojones et un grand merci @maxeventsllc #espys », a-t-elle jailli dans la légende. Les autres photos de son profil incluent du contenu présentant des soins personnels, du maquillage, des soirées entre amis et bien plus encore !